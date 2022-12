Google ha bisogno di conoscere le tue opinioni sull’ultima beta di Pixel

Ora che la prima beta di Android 13 QPR2 è sul tuo telefono da diversi giorni, Google vuole sapere se è buona, cattiva o qual è la tua esperienza. Come fanno con quasi tutte le versioni beta, hanno rilasciato un sondaggio anonimo che ti consente di fornire un feedback sulla versione corrente. Se hai 5 minuti, devi completarlo e aiutare il team di sviluppatori Android.

Il sondaggio ti chiederà quale telefono stai utilizzando e confermerà quale versione di Android 13 è installata sul tuo telefono. Ti serve un Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6a o Pixel 7 e la versione T2B1.221118.006. Dopotutto, non sei d’aiuto se dai loro un feedback su un’altra versione di Android 13.

Una volta nella parte delle domande, pongono domande molto semplici su stabilità, prestazioni, durata della batteria, messaggistica, qualità delle chiamate, dati, connettività WiFi e ricarica. Puoi rispondere con diversi livelli di soddisfazione o selezionare una casella per le aree che non hai utilizzato e su cui non hai un’opinione.

Ti chiedono quindi se consiglieresti o meno questa versione ai tuoi amici e alla tua famiglia, la tua soddisfazione generale e quali aree consideri problemi “importanti”. Se ne selezioni uno, potrebbero esserci pagine aggiuntive in cui puoi fornire maggiori dettagli su ciò che stai attraversando. Per me, il problema più grande che ho è con la connessione dati in cui Pixel 7 continua a perdere segnale e non riesce a recuperarlo. È diventato piuttosto frustrante, se devo essere onesto.

Ancora una volta, Google lo fa con la maggior parte delle versioni beta di Android e vale la pena qualche minuto per fornire loro un feedback. Dopotutto, facciamo parte del programma Android Beta per testare e aiutare Android a raggiungere uno stato stabile prima che sia pronto per tua nonna.

Puoi trovare il modulo ici.

