Attaccate da una mosca distruttiva, le ciliegie francesi cercano un antidoto: la novità

Nel frutteto di cinque ettari coperto da un’enorme rete disegnata da Laurent Renard, le ciliegie sono rosse, ancora sode e grandi. Sono stati salvati in particolare dalla Drosophila Suzukii, una piccola mosca distruttiva che l’industria cerca di trovare soluzioni “olistiche” per combattere.

Questo insetto, originario dell’Asia, è stato scoperto in Francia nel 2010. Attacca soprattutto i frutti rossi ancora presenti sui rami, e lì depone le uova.

Nel 2012, il settore ha cominciato a trovare una soluzione e la ricerca si è intensificata con il divieto dei pesticidi chimici, dimetoato nel 2016 e fosmet nel 2023, come hanno spiegato i funzionari dell’Associazione delle organizzazioni per la protezione dell’ambiente (AOP) Ceres durante una visita stampa organizzata a Mazan, nel Vaucluse.

Sottolineano che i prodotti ancora autorizzati sono molto meno efficaci.

Nel 2023, quando il clima è stato particolarmente favorevole alla diffusione della mosca, la produzione dei membri dell’AOP è diminuita del 35% rispetto alla media dei cinque anni precedenti, conferma il direttore generale dell’organizzazione Alexandra Lacoste.

L’installazione di griglie a maglie molto strette, in un’unica massa su un intero frutteto o lungo un filare di ciliegi, fornisce una risposta soddisfacente.

Un vantaggio inaspettato: le reti proteggono dal freddo e dal vento, forniscono ombra in caso di caldo estremo e richiedono la determinazione dell’altezza degli alberi, facilitando il lavoro dei lavoratori stagionali.

Laurent Renard ha visto la differenza: il frutteto di ciliegi sulle pendici del Ventoux, sul quale ha installato una rete nel 2021, “dà una resa di 20 tonnellate per ettaro, rispetto alle 6-7 tonnellate in generale”, dice.

Ma questo processo ha un costo.

Laurent Renard ha pagato 98mila euro per coprire 5 ettari di un frutteto piatto e rettangolare.

I prezzi aumentano a seconda del dislivello o dell’esposizione al vento, e in media il costo di un ettaro è di 80mila euro, secondo Jean-Christophe Nero, presidente dell’AOP Cerises.

Lui stesso ha abbandonato questa soluzione. Ha 59 anni, non ha un acquirente identificato e non vuole chiedere un nuovo prestito.

Secondo Alexandra Lacoste, meno del 10% dei produttori di ciliegie si è dotato di reti.

Creare un microclima sotto la rete può favorire anche altri parassiti, e non elimina un altro insetto dannoso, come la mosca delle ciliegie o la mosca delle ciliegie, che sverna nel terreno.

– Oli essenziali e argilla –

Il settore è anche alla ricerca di soluzioni di controllo biologico.

Elinor Royer, ingegnere presso il Centro tecnico professionale per frutta e verdura, testa diversi prodotti offerti da aziende che attualmente sono considerate insufficientemente efficaci o troppo costose.

Oli essenziali? L’ingegnere spiega che i risultati in laboratorio sono interessanti, ma “sono molto sensibili alle radiazioni ultraviolette e richiederanno molte applicazioni”.

Cospargere argilla bianca sull’albero impedisce all’insetto di identificare il frutto. Ma “non c’è ancora una soluzione per pulire le ciliegie dopo”.

Lieviti e batteri “Guardiamo in tutte le direzioni”, sottolinea Elinor Royer.

A medio termine l’industria dipende fortemente dal parassita Ganaspis.

Dopo aver fallito nel trovare una specie autoctona in Francia in grado di danneggiare la Drosophila suzukii, i ricercatori dell’Istituto indiano di ricerca ambientale sono andati a cercarla nel 2015 in Giappone, la regione natale della mosca.

Dopo sette anni di lavoro di laboratorio, hanno ottenuto la licenza per rilasciare Ganaspis in cinque aree pilota, spiega Nicola Borowiec, specialista in metodi di controllo biologico contro i parassiti invasivi presso l’Istituto nazionale per la ricerca agricola, alimentare e ambientale (INRAE).

Spiega che questo parassita è stato “selezionato perché attacca solo la mosca Drosophila suzukii”, il che limita gli effetti indesiderati.

La revisione verrà effettuata dopo cinque anni.

Nel frattempo, la gestione del frutteto di ciliegi richiede competenze sempre maggiori e vi è ancora incertezza sul raggiungimento di una soluzione definitiva, osserva Alexandra Lacoste. “I piccoli produttori rinunciano o si concentrano su altre produzioni”, afferma.

Secondo l’ultimo censimento agricolo, tra il 2010 e il 2020 il numero delle aziende produttrici di ciliegie è diminuito del 36% e la superficie dei frutteti a frutti rossi è diminuita del 21%.