Xbox Cloud Gaming: i giochi acquistati verranno trasmessi in streaming nel 2024?

Phil Spencer sembra aver confermato l'arrivo di un'importantissima novità per Xbox Cloud Gaming nel 2024: la possibilità di giocare in cloud streaming a tutti i giochi che gli utenti hanno acquistato in passato. Ebbene sì, proprio pochi giorni fa Microsoft ha annunciato che il numero di abbonati Xbox Game Pass e PC Game Pass ha raggiunto i 34 milioni in tutto il mondo, e ha anche confermato l'aggiunta di esclusive da parte di D1, dichiarato CEO della divisione gaming della casa editrice. Gigante americano. Potrei aver condiviso altre grandi novità in arrivo per il servizio in abbonamento nei prossimi mesi.

Come alcuni fan hanno subito riportato su X (Twitter), Phil Spencer ha confermato a un utente che Xbox Cloud Gaming accoglierà con favore la possibilità di giocare a tutti i giochi che i fan hanno acquistato tramite cloud streaming quest'anno. Questo sarà molto importante e non da poco, visto che nel momento in cui scriviamo è possibile giocare solo ad una selezione di titoli nel cloud, anche se abbastanza ampia e numerosa, e quindi non all'intera libreria sul vostro dispositivo. . .

Date queste dichiarazioni di Phil Spencer, è lecito immaginare che questa nuova funzionalità Xbox Cloud Gaming, che ricordiamo è inclusa gratuitamente nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, verrà annunciata durante l'Xbox Showcase previsto tra maggio e giugno 2024.