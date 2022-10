Pubblicità nello spazio? Idea pazza ma redditizia

I satelliti sono destinati esclusivamente alla visualizzazione di annunci pubblicitari sulla Terra. Un’idea totalmente distopica che alcuni stanno seriamente prendendo in considerazione. E potrebbe essere più economico di alcuni spot televisivi.

In un momento di scarsità di energia, in cui non spegniamo nemmeno le luci dei nostri innumerevoli cartelloni pubblicitari terrestri, dare il via alla pubblicità spaziale sembra una nuova aberrazione. Elon Musk ci ha già pensato, immagina una pubblicità satellitare puramente commerciale nel cielo notturno. Chi può sopportarlo?. Ma questa volta, sono stati i ricercatori russi a considerare molto seriamente questo argomento.

Assolutamente conveniente per una multinazionale

I ricercatori russi dello Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) e dell’Istituto di fisica e tecnologia di Mosca (MIPT) si sono concentrati sull’economia di questo tipo di piano per la cometa, per provare a vedere se ne vale la pena. sanzione o meno. Tuttavia, secondo loro, posizionando una costellazione di 50 satelliti tascabili standard in orbita di un tipo CubeSat 12U, possiamo nel nostro tempo libero catturare un po’ di luce per formare un emblema o emblema a tua scelta e mostrarlo su un’area specifica del nostro pianeta, come ad esempio una grande città. I satelliti saranno separati dalla loro orbita dopo uno o tre mesi.

Secondo lo studio, un progetto del genere costerebbe “solo” $ 65 milioni, di cui $ 48,7 milioni per la produzione di 50 satelliti e altri $ 4,8 milioni per metterli in orbita. Una sciocchezza che alcune multinazionali possono facilmente permettersi. I ricercatori russi hanno poi calcolato i potenziali benefici di una campagna di questo tipo tenendo conto della visibilità dell’annuncio in base alla popolazione dell’area in questione e del numero di campagne pubblicitarie che potrebbero essere recuperate da questo sistema durante la vita di i satelliti.

Più economico della pubblicità del Super Bowl

Secondo loro, sarà davvero redditizio: una missione pubblicitaria che prevede 24 campagne sul campo può portare a $ 111,6 milioni, o $ 4,6 milioni per annuncio. È più economico di pochi secondi di annunci flash sulla TV statunitense durante il Super Bowl, come indicato succo di limone.

Il modello è ancora teorico ovviamente, ma per quanto folle sia, questo tipo di progetti è di grande interesse per alcuni, primo tra tutti il ​​capo di SpaceX. E la convinzione che questo tipo di idea fosse una volta la fantascienza più distopica. O un album di Spirou e Fantasio.