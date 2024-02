Vendite di automobili: il diesel fa un sorprendente ritorno all’elettricità

Finale doloroso

la ragione ? Il sussidio ambientale, lanciato nel 2016 per incoraggiare l’elettrificazione, scade nel dicembre 2023 in Germania. Ciò ha penalizzato l'utilizzo dei motori elettrici, saliti al 10,9%, contro una quota di mercato del diesel del 13,4%. Tuttavia, l’elettricità ha raggiunto il massimo storico per tutto il 2023, rappresentando il 14,6% delle azioni, Lo afferma un comunicato stampa diffuso in precedenza dall'associazione.

Ma se confrontiamo gennaio 2023 con gennaio 2024, vediamo ancora una contrazione delle vendite di diesel (dal 15,8% delle azioni al 13,4% delle azioni), in un mercato globale in crescita, dopo un 2022 difficile.

Auto elettriche: la fine della meccanica?

La quota di auto ibride è scesa leggermente al 28,8% a gennaio, e la benzina rimane la maggioranza con il 35,2% delle vendite.

In Belgio, invece, le quote di immatricolazioni ibride ed elettriche sono più elevate. Con il 34,6% delle azioni ibride (auto ibride plug-in o elettriche) e il 21,4% per le auto elettriche (rari effetti positivi per le auto aziendali?), contro solo il 6% per il diesel e il 37,4% per la benzina.

Dettagli delle nuove immatricolazioni nel gennaio 2024. ©DR

“Nel gennaio 2024, il mercato delle auto a benzina nell’UE è cresciuto del 4%, guidato da notevoli incrementi in mercati chiave come Italia (+26,7%) e Germania (+16,9%). Sebbene sia rimasta in testa con il 35,2% del mercato a gennaio, la quota delle auto a benzina è diminuita rispetto al 37,9% registrato nello stesso mese del 2023.“, definisce il collegamento.