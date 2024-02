Trasmissione in diretta – Guerra in Ucraina: gli europei sono pessimisti sulle possibilità di vittoria di Kiev

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto a Bruxelles la nomina di un commissario alla Difesa il cui ruolo centrale sarebbe quello di rafforzare la “base industriale” dei 27 Paesi del settore. “I cittadini europei vogliono di più dall’Europa nella difesa”, ha detto il funzionario tedesco, pochi giorni prima del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, “vogliono che investiamo di più e meglio”.

“Per come la vedo io, come commissario alla Difesa e alla Sicurezza, sarà responsabile della base industriale in relazione alla difesa, che è una competenza centrale della Commissione”, ha sottolineato Ursula von der Leyen, candidata per un nuovo cinque membri. posizione. Termine dell'anno. Alla domanda sulle persone che potrebbero potenzialmente assumere la carica di commissario, ha detto che è “troppo presto” per discutere la questione.