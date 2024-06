Blog dal vivo | 120 milioni di dollari saccheggiati dalle fazioni armate palestinesi dalle banche di Gaza (Financial Times)

Il ministro degli Esteri tedesco si recherà in Medio Oriente, in particolare a Beirut, all’inizio della prossima settimana

Il capo della diplomazia tedesca tornerà da lunedì in Medio Oriente, soprattutto in Israele, per discutere soluzioni alla “tragica situazione della popolazione di Gaza” derivante dalla guerra tra Hamas e Israele, ha annunciato venerdì un ministro. Catherine Deschauer ha continuato durante una conferenza stampa regolare che Annalena Baerbock, che ha visitato la regione più volte dopo l’attacco mortale di Hamas contro i civili israeliani il 7 ottobre, parteciperà lunedì alla conferenza sulla sicurezza di Herzliya, dove pronuncerà un discorso. Il giorno successivo si recherà a Ramallah in Giudea e Samaria, dove incontrerà il primo ministro dell’Autorità palestinese, per poi tornare in territorio israeliano per colloqui con il suo omologo Israel Katz. Il Ministro conclude il suo giro nella regione in Libano, alla luce dell’escalation della tensione tra Hezbollah e Israele. La portavoce ha sottolineato che lì avrà diversi incontri, soprattutto con il ministro dell’Immigrazione. Non esiste un “ministro dell’Immigrazione” in Libano, ma il ministro degli Esteri libanese uscente Abdullah Bou Habib detiene anche il portafoglio degli “espatriati”.