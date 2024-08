Divieto di circolazione Euro 5 a Bruxelles: “È un po’ prevedibile”, dice l’associazione del settore automobilistico.

“Abbiamo visto che ora cominciamo a toccare una categoria di automobili, ovvero quella utilizzata principalmente dai belgi. Dovresti sapere che un belga possiede un’auto che ha in media 10 anni. Stiamo quindi già toccando il punto più alto del mercato e ciò sembra un po’ prevedibile rispetto ai mezzi a nostra disposizione per trovare soluzioni alternative.“, spiega.

Da gennaio 600.000 auto non potranno entrare a Bruxelles. I proprietari di veicoli Euro 5 dovranno quindi trovare delle soluzioni. Per Sergei Estas, segretario generale dell’Associazione dei professionisti del settore automobilistico Traxio, questa decisione arriva troppo presto.

La questione ambientale sollevata da questo provvedimento è stata ascoltata dall’Auto Union?

“Lo sentiamo, ma in parte, perché i veicoli Euro 5 in questione, e penso in particolare ai diesel, sono già dotati di filtri antiparticolato, e già dotati di valvola EGR. Pertanto, queste auto sono ancora relativamente vicine alla tecnologia più recente, anche se, ovviamente, si stanno ancora facendo progressi. Ma negli ultimi dieci anni non siamo riusciti a dimezzare le emissioni inquinanti delle auto. Quindi, in effetti, avremo a che fare con veicoli che inquineranno pochissimo in più rispetto agli ultimi modelli disponibili nella flotta. Ma neanche il guadagno è eccezionale. Raggiungiamo molte persone con un guadagno minimo“, conferma Serge Estas.

Quali sono le alternative per i proprietari delle 600.000 auto danneggiate?

“Penso che i vari governi belgi siano abbastanza furbi e furbi da trovarne alcuni. Ce ne sono parecchi. Si è verificato questo caso in particolare in Vallonia di recente, poco prima delle elezioni, dove il decreto è stato semplicemente annullato. Possiamo ben immaginare, ad esempio, che un decreto sia applicabile, ma non lo verbalizziamo. Possiamo decidere di rinviarlo. Ma per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno del governo di Bruxelles“, conclude il Segretario Generale di Traxio.