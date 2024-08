Chi è la “Regina della Ketamina” accusata di fornire la star di “Friends”?

Se i pubblici ministeri riuscissero a dimostrare che la star di Friends è stata adescata da Jasveen Sangha, potrebbe trascorrere il resto della sua vita in prigione.

A Hollywood era soprannominata… “Regina della ketamina”Secondo l’accusa. Ma quando Jasvin Sangha compare in tribunale con l’accusa di aver venduto una bottiglia di sostanze psicotrope che causano la morte dell’attore “amici” Matthew Perry, non c’è niente di maestoso in questo.

Il 41enne britannico-americano indossa una giacca logora con sopra la foto del gruppo “Nirvana”Indossava pantaloni da jogging larghi e capelli tinti di viola, giovedì in un tribunale di Los Angeles. L’accusa la dipinge come una persona del jet set, che viaggia regolarmente per soddisfare i suoi desideri di festa. Se l’accusa riesce a dimostrare che ha fornito una stella “amici”Potrebbe trascorrere il resto della sua vita in prigione.

Matthew Perry è stato trovato privo di sensi nella sua vasca idromassaggio nell’ottobre 2023 ed è morto per overdose. Ketamina. Un farmaco che può aiutare a curare la depressione, ma può anche essere abusato a scopo di stimolazione o euforia.

Oltre a Jasvin Sangha, sono quattro le persone sotto processo: l’assistente personale di Matthew Perry, un mediatore e due medici accusati di aver sfruttato deliberatamente la sua dipendenza definendolo “pazzo”. “Cretino”secondo gli scambi di SMS.

Ma tra gli imputati è proprio il profilo del presunto spacciatore a svelare il lato oscuro del glamour hollywoodiano.

Tifoso di Scarface

Durante una perquisizione nella sua abitazione, gli investigatori hanno trovato 80 fiale di ketamina, metanfetamina, cocaina, fiale di Xanax e altri farmaci ottenuti illegalmente. Quando si tratta di ketamina, vanta ciò che fa “Esegui qualsiasi comando”Secondo l’indagine, grazie ai suoi rapporti con A “cuoco” E un “mondo”. “Gestisce solo i ricchi e famosi.”Il mediatore ha scritto le appendici all’assistente personale di Matthew Perry. “Se le cose non vanno bene, perderanno clienti.”

Appare sul suo sito web la sera con l’attore Charlie Sheen (“Wall Street”, “Plotone”), una celebrità i cui problemi di dipendenza sono stati ampiamente documentati.

Il distributore gestisce anche un sito web dedicato alla storia della mafia, dove proclama la sua passione per film come “Il Padrino” et al “Scarface”.

Il suo account Instagram mostra i suoi viaggi appariscenti, a volte su un aereo privato. Si pavoneggia con gioielli di Van Cleef & Arpels, tacchi di Louis Vuitton, vestiti di Chanel e ogni tanto mangia un piatto di caviale.

Questo stile di vita sontuoso era chiaramente finanziato dal commercio della povertà, basato sulla dipendenza di ricchi tossicodipendenti come Matthew Perry.

Lecca lecca alla ketamina

Secondo l’indagine, avrebbe venduto alla star decine di dosi di ketamina, in flaconi anonimi. Gli ho anche offerto un campione in modo che potesse testare la merce prima dell’acquisto. E il mio ultimo lotto è arrivato con un piccolo regalo: lecca-lecca alla ketamina. Secondo l’accusa lo spacciatore avrebbe subito tentato di insabbiare la morte della sua star “amici”. “Elimina tutti i nostri messaggi”Ordina al suo mediatore. Due settimane dopo, era a Tokyo e pubblicava sui social media foto di se stessa sorridente in kimono.

Secondo l’accusa, Jasvin Sangha ha intrapreso dozzine di viaggi all’estero dopo la morte dell’attore, anche in Messico e nei Caraibi. Ciò ha spinto il giudice che giovedì ha ascoltato la sua dichiarazione di non colpevolezza a tenere in custodia la doppia cittadina fino al processo, per evitare qualsiasi rischio di fuga.

Il processo per lei è previsto per ottobre, così come per l’altro principale imputato, Salvador Plascencia. Un medico sospettato di aver iniettato e venduto ketamina a Matthew Perry. Si è anche dichiarato non colpevole. Gli altri tre imputati hanno accettato di dichiararsi colpevoli e rischiano pene detentive fino a 10 o 25 anni.