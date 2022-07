Torna sul tavolo la questione dei trasferimenti sanitari

Il primo ministro Blaine Higgs è tornato in carica sulla questione dell’aumento dei trasferimenti sanitari da Ottawa, mentre sono in corso i preparativi per la riunione dei primi ministri canadesi la prossima settimana.

I primi ministri chiedono da tempo un aumento dei contributi federali al finanziamento dell’assistenza sanitaria nelle province e nei territori.

Si incontreranno di nuovo la prossima settimana a Victoria, British Columbia, dall’11 al 12 luglio.

Su Twitter, il primo ministro Blaine Higgs suggerisce che i trasferimenti sanitari saranno di nuovo all’ordine del giorno di questo incontro e che le contee ribadiranno la loro richiesta a Ottawa.

“È giunto il momento. Mentre aspettiamo Ottawa, le persone aspettano di ricevere assistenza sanitaria”, si legge in una delle immagini rilasciate lunedì dal primo ministro Blaine Higgs, che presenta anche una clessidra da cui viene drenata la sabbia.

Su Twitter, Blaine Higgs suggerisce che conversioni sane saranno ancora una volta l’ordine quotidiano nel Victoria. – gentilezza

Ha anche menzionato molti dei problemi riscontrati nel sistema sanitario del New Brunswick.

“Le persone hanno bisogno di (…) un migliore accesso ai medici, più operatori sanitari, servizi di salute mentale e dipendenze e migliori cure a lungo termine”.

Il primo ministro non era disponibile per un’intervista mercoledì.

Negli ultimi anni, i capi provinciali hanno affermato che Ottawa finanzia circa il 22% di tutta la spesa sanitaria regionale e che le province stesse pagano il resto del conto.

Poiché le loro spese sanitarie sono in costante aumento, chiedono al governo federale di aumentare il loro contributo a circa il 35%.

Questo non è stato l’ultimo aumento del budget federale, che Blaine Higgs ha definito “scioccante”.

In una dichiarazione attribuita al ministro della Salute Jean-Yves Duclos, il governo federale non sembra pronto ad accogliere la richiesta delle province, definendo la questione un “dibattito fiscale sterile”.

Il ministro osserva che il governo federale ha già investito 72 miliardi di dollari nell’assistenza sanitaria dall’inizio della pandemia e ha investito 9 miliardi di dollari in accordi bilaterali sull’assistenza a lungo termine, la salute mentale e l’assistenza domiciliare.

“Abbiamo chiaramente dimostrato che siamo disposti a fare la nostra parte per garantire la sostenibilità e l’accessibilità del sistema sanitario globale finanziato con fondi pubblici che tutti amiamo come canadesi. (…) I canadesi si preoccupano dei risultati: vogliono cure ed è quello che noi voglio puntare su”.