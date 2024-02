Thorgan Hazard ha segnato… di naso e ha dedicato il suo gol al suo pappagallo defunto: “Ma i tifosi non ci hanno aiutato”.

Thorgan Hazard spiega perché l'Anderlecht ha fatto uno sforzo così grande per trasferirlo. Ha segnato il suo terzo gol, questa volta con un colpo di testa. “revisione”, Dieta Thorgan. “È stato un recupero dal naso. (Ride) Si vede il segno sul mio naso. Ho già segnato alcuni gol di testa, soprattutto in Nazionale, quando un avversario è scivolato. In allenamento, Jan (Vertonghen) racconta spesso “Penso che dovrei stare davanti alla porta. Segnerei con un colpo di testa, ma non è il mio genere”. Questa volta Vertonghen aveva ragione. Thorgan: “Jean ha sempre ragione.”

Thorgan aveva un piccolo segno rosso sulla parte superiore del naso. © Dott Dopo il suo gol, Hazard ha imitato un uccello. “Su richiesta dei miei figli. Prima avevamo tre pappagalli a casa, ma ora ne abbiamo solo due. Totò, uno dei miei pappagalli che ho salvato in Germania, è morto questa settimana. I miei figli mi hanno chiesto di dedicare il mio obiettivo a Totò “D’ora in poi i miei figli decideranno come festeggerò i miei gol. Quindi non sorprendetevi se nelle prossime settimane assisterete a strani festeggiamenti.” Una cosa ha dato fastidio a Torgan: i fischi del pubblico a fine primo tempo. “La gente può rimanere delusa, ma non posso dire di capirla. Siamo al secondo posto e a volte è complicato. Ma quando è complicato abbiamo bisogno di aiuto. Non ci hanno aiutato. Bisogna sostenere bene la squadra”. tempi e tempi buoni.” “Male. Dobbiamo stare tutti insieme. Quando suona il fischio del retropassaggio, la fiducia dei giocatori cala”. Thorgan non l'ha sperimentato nemmeno a Dortmund. “Anche il pubblico a Dortmund non è sempre positivo, ma i fischi sono più lenti. Le aspettative dei tifosi dell'Anderlecht sono molto alte. Ammetto che è un po' doloroso tornare nello spogliatoio sotto i fischi. Non è per questo che siamo tornati .” “In campo con una mentalità diversa. Quando abbiamo segnato il primo gol ci hanno incoraggiato e questo ci ha aiutato”. READ Formula 1 | Verstappen si è inchinato davanti al "mito" Perez: senza di lui avrei perso il titolo Anderlecht sotto la lente d'ingrandimento: Arnstad inciampa, Thorgan vince, Super Mario scopre l'errore