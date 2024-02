spazio. Gli scienziati giapponesi hanno sviluppato il primo satellite in legno di magnolia

Una volta non più in uso, i satelliti orbitano attorno al nostro pianeta “Rientra nell'atmosfera terrestre e prende fuoco. Questa combustione genera piccole particelle di alluminio che continueranno a galleggiare negli strati superiori dell'atmosfera per molti anni. Alla fine, avranno un impatto sull'ambiente terrestre.” L'astronauta e ingegnere spaziale Takao Doi spiega: Citato osservatore, Edizione domenicale del quotidiano Guardiano.

Si stima che nei prossimi anni potrebbero essere inviate nello spazio più di 2.000 navi all’anno. Continua il quotidiano britannico. Tuttavia, secondo una ricerca dell’Università della British Columbia in Canada, i rottami di alluminio che produrranno “Potrebbe indebolire seriamente lo strato di ozono che protegge la Terra dai raggi ultravioletti del sole e avere un impatto sulla quantità di luce che attraversa l’atmosfera e raggiunge la superficie del pianeta”.

Per evitare questa contaminazione, un team di scienziati giapponesi dell’Università di Kyoto ha sviluppato una soluzione “Uno dei veicoli spaziali più insoliti mai creati: un minuscolo satellite di legno”, Si emoziona osservatore. Si chiama LignoSat ed ha le dimensioni di una tazza.

Lo Space Wood Project dell'Università di Kyoto sta producendo il satellite di legno descritto nell'articolo. Il lancio è previsto per febbraio del prossimo anno e attualmente stiamo sviluppando parallelamente il secondo velivolo.

“La sonda LignoSat è costruita in legno di magnolia, un materiale che ha dimostrato, durante gli esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale, di essere particolarmente stabile e resistente”.

Koji Murata, che ha guidato il progetto, attribuisce la resistenza del legno all'assenza di ossigeno nello spazio – l'elemento che gli permette di bruciare – e di organismi che fanno marcire il legno. Il lancio di LignoSat è previsto per la prossima estate con un razzo americano. “La sua missione dovrebbe durare almeno sei mesi”. Scrive di nuovo il giornale. Se si raggiungesse un risultato definitivo, questo potrebbe aprire la strada alla costruzione di altri satelliti costituiti principalmente da legno che, ricadendo nell’atmosfera, non nascerebbe “Solo una sottile nuvola di cenere biodegradabile.”