Ancelotti ammette: “Eden Hazard merita tempo”

Il Real Madrid ospiterà, questo sabato, il Rayo Vallecano. E dopo aver passato mesi interi ad abbattere Eden Hazard, tutti i media spagnoli ora si chiedono se avrà tempo per giocare dopo essersi accontentato di 5 minuti contro l’Elche lo scorso fine settimana e un riscaldamento senza fine contro lo Shakhtar, a metà settimana .

La questione del Red Devil, dunque, è stata più volte discussa durante la conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia del match. “Il giocatore non è contento perché conosce le sue qualità, è professionale e si allena bene. Merita il tempo per giocare e comunque ha dei minuti”.italiano lanciato. Prima di selezionare: “Deve mantenere la sua fede per ottenere quel tempo di gioco. Ma non posso dirvi se avrà quei minuti domani o più tardi. Tuttavia, posso dire che mi dispiace per questa situazione perché è così professionale”.

Quindi un giornalista ha chiesto se il periodo di servizio era possibile: “Ho detto che potrebbe avere dei minuti… ma prima di tutto dovrei pensarci” Ha lasciato andare Ancelotti, lasciando qualche dubbio. Prima di stabilire che non sente il bisogno di gestire la sua squadra: “Non credo che i giocatori siano troppo stanchi e mantenere il gruppo dinamico è importante”.

La casa di Vinicius Jr., al momento in buona forma, non è l’unico posto che può cercare: “Nel 4-3-3 Eden può giocare a sinistra ma anche a destra”Ha chiamato il suo allenatore. Rodrygo, Valverde (attualmente infortunato), Asensio, Camavinga e Lucas Vazquez hanno tutti occupato la fascia destra almeno una volta nelle ultime settimane. Riuscirà Eden Hazard a stupire tutti?