Secondo quanto riferito, Apple sta per lanciare un nuovo accessorio connesso

Da qualche tempo nel settore della tecnologia indossabile si parla di un progetto di Apple: l'imminente rilascio di un anello connesso chiamato Apple Ring.

Il mercato della tecnologia indossabile ha registrato una crescita significativa negli ultimi dieci anni. Con prodotti in arrivo sul mercato che vanno dagli smartwatch e cinturini per il fitness agli anelli e ai dispositivi indossabili connessi. Recentemente il sito web coreano Orari elettronici Rilanciare un vecchio dibattito. In effetti, suggeriscono che Apple avrebbe affrettato lo sviluppo dell’Apple Ring.

L'intenzione di Apple è chiara: offrire un dispositivo indossabile incentrato sul tracciamento degli indicatori biometrici della salute. La mossa sembra essere una risposta a prodotti simili come il Galaxy Ring di Samsung. Sebbene i brevetti precedenti dimostrino che Apple stava esplorando questa idea prima dei suoi concorrenti.

Nuovo accessorio più sottile

L'interesse di Apple per il Connected Ring nasce dal desiderio di fornire un'alternativa più sottile e comoda all'Apple Watch. Il design è pensato per facilitare l'uso quotidiano e continuativo, anche durante il sonno, senza gli inconvenienti associati ai dispositivi più grandi.

Attualmente ci sono due principali attori sul mercato: Samsung e Oura. Quest'ultimo ha già riscosso un enorme successo nonostante l'impegno ad avere un abbonamento. L'intensificarsi delle voci potrebbe indicare che Apple abbia già fatto buoni progressi sul design del famoso Apple Ring.

È importante notare che, sebbene le voci persistano e si siano amplificate di recente, le informazioni ufficiali sono ancora limitate. I dettagli specifici sulle funzionalità, sul design e sulla data di lancio dell'Apple Ring sono ancora sconosciuti.

_

