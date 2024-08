“Se continuiamo a praticare la medicina come facciamo oggi, ci stiamo dirigendo verso il disastro e l’intelligenza artificiale aiuterà ad affrontare il grande boom”.

Ma di che medaglia stiamo parlando? L’intelligenza artificiale ha davvero rivoluzionato la medicina? O lo faranno? Rischia di rendere i medici troppo dipendenti dai loro strumenti tecnologici?

Per Philippe Devos, medico di base e direttore di Unesa (Unione dei medici) ed ex presidente di Absym (Associazione belga dei sindacati dei medici), l’intelligenza artificiale è uno strumento indispensabile.

peccato “A volte il trattamento può fare più male che bene, quindi dobbiamo rimanere cauti e i medici dovranno essere istruiti sull’intelligenza artificiale e mantenere il loro pensiero critico”.

“Dal punto di vista pratico non possiamo che rallegrarci che ciò sia avvenuto, anche se goccia a goccia. L’analisi delle immagini tramite l’intelligenza artificiale si era già diffusa prima dell’arrivo dell’intelligenza artificiale basata sul linguaggio, come ChatGPT.inizia immediatamente.

“È davvero un aiuto rivoluzionario per le cure non programmate, le cure urgenti, alle due del mattino, quando i medici di turno sono stanchi… Permette di individuare cose che gli occhi stanchi non possono vedere. Il margine di errore aumenta con la fatica. È una risorsa innegabile per le situazioni di emergenza“, spiega.

Sarai presto condannato alla pigrizia e al reddito di massa se non sarai in grado di competere con l’intelligenza artificiale?

“Quindi sì, dovremo gestire tutto questo. Microfratture, trattamenti eccessivi… Steccature inutili possono causare altri problemi, come flebiti, distrofia muscolare… Il trattamento a volte può fare più male che bene, quindi dobbiamo stare attenti. I medici dovranno essere istruiti sull’intelligenza artificiale e mantenere le loro capacità di pensiero critico”.Sono le sfumature. “Questo passo indietro consentirà di creare il miglior binomio uomo-macchina.

peccato “Immaginiamo che l’intelligenza artificiale ti dica che hai il 90% di possibilità di morire entro tre mesi… Non sono sicuro di volere l’informazione, e poi dovremo lavorare sulla comunicazione.”

IA predittiva per la previsione del rischio

Al di là della diagnosi basata sulle immagini, dove l’intelligenza artificiale ha chiaramente fatto miracoli da diversi anni, i progressi futuri potrebbero riguardare la cosiddetta intelligenza artificiale predittiva. Uno strumento che consentirà, sulla base della raccolta dei dati, di prevedere, prevenire e migliorare le cure e i trattamenti.

“L’intelligenza artificiale predittiva consentirà di prevedere il rischio di arresto cardiaco, morte, esacerbazione della polmonite, ecc. E ovviamente, ancora una volta, dovremo considerare la cosa con occhio critico e vedere come comunicarlo al paziente. Diciamo che l’intelligenza artificiale ti dice che hai il 90% di possibilità di morire entro tre mesi… Non sono sicuro di volere questa informazione. Bisognerà poi lavorare sulla comunicazione“, commenta.

“Possiamo almeno dire alle persone che sarebbe nel loro interesse perdere peso e, ad esempio, fare esercizio fisico in determinati numeri. Avranno interesse a seguire seriamente le raccomandazioni se, ad esempio, non vogliono vedere il loro cuore assaggiato. “Può aiutarti a riprendere il controllo.”Spiega.

peccato “Dobbiamo evitare un deficit nella qualità dell’assistenza ai pazienti in Belgio rispetto ai paesi vicini”.

Purtroppo, secondo Philippe Devos, il mercato belga è molto piccolo, quindi i software di intelligenza artificiale arrivano qui lentamente e le macchine utilizzate negli ospedali non sono attualmente idonee. “Dobbiamo evitare un deficit di qualità nell’assistenza ai pazienti in Belgio rispetto ai paesi vicini.“Avverte.

Il paradosso tecnologico

Nel tempo gli strumenti tecnologici si sono moltiplicati e tendono ad allontanare leggermente il personale in camice bianco dai pazienti, fornendo un’interfaccia tra loro. “I medici sono spesso dietro computer, scanner, ecc. Cosa può disumanizzare la medicina?“, scivola Philip DeVos. Ma secondo lui, l’intelligenza artificiale avvicinerà il medico al paziente, facendogli risparmiare tempo.

peccato “Se continuiamo a fornire medicine come avviene oggi, andiamo verso il disastro perché non avremo abbastanza persone per curare l’intera popolazione”.

“L’intelligenza artificiale per trascrivere discussioni, diagnosticare, riconoscere e prendere appunti farà risparmiare una notevole quantità di tempo. La mostra specialistica HIMSS, tenutasi a Chicago nel 2023, ha presentato molti progressi che saranno presto disponibili nel campo dell’imaging, della diagnosi del cancro e della medicina. fatturazione addirittura migliorata”, Grida eccitato. “L’intelligenza artificiale può decodificare la scrittura illeggibile dei medici!“, nota anche con un tocco di umorismo.

“Grazie all’intelligenza artificiale, il medico potrà muoversi più velocemente. Ciò non mette a rischio i posti di lavoro, perché comunque mancano i medici, mentre la domanda di cure aumenterà nei prossimi 40 anni. Se continuiamo a praticare la medicina come facciamo oggi, andremo verso il disastro perché non avremo abbastanza persone per curare l’intera popolazione, il che porta all’invecchiamento. L’intelligenza artificiale è uno strumento che ci aiuterà ad affrontare la mutazione del nonno e ci aiuterà a sottoporci al trattamento senza stress”.Dice.

peccato “L’intelligenza artificiale consentirà di affrontare la mutazione del nonno e ci aiuterà a curarla senza stress”.

Alla domanda se i medici rischino di fare eccessivo affidamento su questi strumenti, fino al punto di perdere competenze, proprio come le persone perdono il senso dell’orientamento a causa dell’abitudine alla navigazione GPS, risponde: “Facciamo sempre molto affidamento su nuovi strumenti. Che si tratti dello stetoscopio inventato nel 19° secolo, dei computer più recenti o degli scanner. Introduciamo una dipendenza per ogni nuovo strumento. Fa parte dello sviluppo, devi allenarti mantenendo le competenze di base e il pensiero critico. Ma se in questi giorni venisse a mancare la corrente in un ospedale, sarebbe davvero un disastro. Anche senza affidarsi all’intelligenza artificiale“, dice.

“Devi avere piani di riserva nel caso in cui si verifichi un guasto elettrico o un malfunzionamento del computer. Li ho vissuti entrambi ed è molto difficile rimanere senza strumenti.”Continua.

“Non ora, ma entro la fine del secolo, crediamo che l’intelligenza artificiale possa arrivare e costituire una nuova sfida per l’uomo, ma è urgente formare gli studenti all’intelligenza artificiale perché chi inizia adesso il suo percorso di studi si laureerà in dieci anni… A quel punto, la volontà dell’intelligenza artificiale si è evoluta in modo significativo.”.

Interruzione globale di Microsoft: ecco cosa causa il problema e cosa fare per risolverlo

Alcuni ostacoli…e pericolo elettronico?

Secondo Philip DeVos, l’intelligenza artificiale consentirà anche di compiere progressi più rapidi nel campo delle cure e dei medicinali. Tuttavia, solleva diversi fattori che potrebbero rallentare l’arrivo di questo strumento nei nostri ospedali.

peccato “Medici e infermieri non possono più permettersi i computer.”

“Alcuni medici sono titubanti, perché altri pensano che perdiamo troppo tempo dietro i nostri computer. Medici e infermieri non potevano più permettersi i computer. Ma onestamente penso che sbaglino ad essere così cauti a riguardo, perché l’intelligenza artificiale ci permetterà di stare meno al computer e di avere più tempo per chiacchierare con i pazienti.“Lo dice.”Ma al di là della barriera psicologica, i costi restano l’ostacolo più importante. Questo è il problema principale. Si tratta sempre di costi elevati ed è difficile “ritornare ad essi”. Perché non riceviamo ricompense statali quando facciamo meno diagnosi errate. Pertanto, i fondi privati ​​vengono investiti negli ospedali… il che minaccia di limitare la diffusione dell’intelligenza artificiale. Nonostante le pressioni dei fornitori di software, che sottolineano il risparmio di tempo e denaro che ciò consente,” Il dottore se ne rammarica.

peccato “Gli hacker in Russia stanno approfittando della situazione.”

“C’è anche una responsabilità legale che è spaventosa. Nessuna azienda o ospedale è disposto a sostenere i rischi medici e legali derivanti da un errore nelle cure dell’IA“, scivola. Secondo lui, le autorità dovrebbero decidere in merito per “ridurre i rischi” di tali investimenti.

Infine, l’intelligenza artificiale significa elaborazione più avanzata. “Lo Stato deve fornire agli ospedali mezzi di sicurezza informatica. Perché negli ultimi anni abbiamo aumentato la nostra esposizione ai rischi. L’intelligenza artificiale evidenzia questa esposizione“Il medico conferma.”L’abbondanza di dati e cartelle cliniche… quando si apre un file contenente i dati del paziente (È anche confidenziale, ndr) Apriamo l’opportunità per l’hacking. “L’intelligenza artificiale può aprire molti file in pochi secondi.” Il dottore continua. “Secondo la polizia, il numero degli attacchi è aumentato notevolmente negli ultimi anni, molti dei quali provenienti dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Non lo so dal Cremlino o no, ma il fatto che non ci sia un accordo di estradizione tra Russia ed Europa significa che gli hacker con sede in Russia stanno approfittando della situazione. Dobbiamo quindi proteggere meglio gli ospedali“, concludo.

“Uno stato di emergenza” e “caos”…: un’interruzione globale di Microsoft scuote gli aeroporti europei

Serie estiva: Intelligenza artificiale: opportunità o rischio? (1/5)

L’intelligenza artificiale (AI) è già una realtà: si sta invadendo tutti gli ambiti della società e sta già influenzando, in modo molto tangibile (e spesso senza che ce ne rendiamo conto), la nostra vita quotidiana. Questo sabato, Gratuito La sua ultima serie estiva inizia con un focus speciale su questa intelligenza artificiale, che è oggetto di molte previsioni ma suscita anche grandi preoccupazioni. In questa prima parte, insieme ad alcuni professionisti del settore, guardiamo alla medicina, i cui bisogni saranno enormi nei prossimi decenni, sullo sfondo dell’invecchiamento della popolazione.

Parte successiva lunedì 19 agosto: Come l’intelligenza artificiale rivoluzionerà la nostra mobilità: miglioramento degli spostamenti, gestione del traffico, assistenza alla guida, manutenzione dei veicoli, ecc.