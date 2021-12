Comitato di benvenuto ostile al candidato di estrema destra Zemour in Armenia

Eric Zemmour, il candidato di estrema destra per le elezioni presidenziali francesi del 2022, è stato accolto da un gruppo di manifestanti ostili sabato sera al suo arrivo all’aeroporto di Yerevan in Armenia. Circa 20 manifestanti, compresi i francesi, hanno salutato Eric Zemmour gridando “razzistA!Alzare striscioni in franceseNon benvenuto, Eric ZemmourLo ha detto un giornalista all’Afp.

Siamo qui per informare gli armeni chi è Eric Zemmour

“Siamo lì per informare gli armeni chi è Eric Zemmour. È un uomo molto pericoloso, è un fascistaHa detto Sherine Orgekian, una donna francese di 25 anni, Eric Zemmour, il cui programma per la visita programmata non è stato immediatamente noto fino a martedì, se ne è andato rapidamente.

Perché l’Armenia?

Eric Zemmour ha detto venerdì di aver scelto l’Armenia in questo primo viaggio elettorale, perché “È un’antica terra cristiana, (…) la culla della nostra civiltà“.

“L’Armenia è in pericolo. Era già terra di martiri ai tempi dell’impero ottomano e di massacri come il genocidio armeno. Ancora una volta, questo paese è oggetto di vessazioni, e dal suo vicino Azerbaigian, e soprattutto dalla Turchia dietro di esso. Siamo lì nel cuore della guerra civile“, Ha aggiunto.

È accompagnato dall’ex membro politico del Parlamento europeo Philippe de Villiers.

Un numero limitato di media è stato assolto dalla sua squadra”,per motivi di sicurezza,A seguire Eric Zemmour in Armenia (aggiunte CNews, Europe 1 e Le Figaro, France TV e AFP).