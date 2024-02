Scoperta di un antibiotico superiore contro i batteri mortali

CSi tratta di un'ottima notizia, passata quasi inosservata e pubblicata questa settimana sulla prestigiosa rivista Scienze. Un team dell'Università di Harvard, guidato dal chimico Andrew J. Myers, ha creato una molecola in grado di sconfiggere un gran numero di ceppi batterici. Meglio ancora, questa nuova sostanza, chiamata crisomicina, è particolarmente efficace contro i “superbatteri”, batteri patogeni quasi indistruttibili che sono resistenti a molti, se non a tutti, gli antibiotici utilizzati dagli esseri umani. Un vero grattacapo per la medicina moderna perché gli antibiotici sono necessari in molti interventi, sia in chirurgia, nella cura dei tumori, o anche durante le operazioni di trapianto di organi, senza dimenticare, ovviamente, la lotta contro le infezioni.

Nel 2022 articolo dalla rivista medica Il bisturi Si stima inoltre che la resistenza agli antibiotici sia responsabile della morte diretta di 1,27 milioni di persone ogni anno in tutto il mondo. Un numero che, secondo le previsioni, dovrebbe raggiungere i 10 milioni nel 2050 in assenza di contromisure efficaci.

Leggi anche Nuoto: cosa devi sapere sull'ameba mangia-cervelloDati che permettono di misurare l'enorme speranza suscitata dall'arrivo della crisomicina. Ma come sono riusciti i ricercatori a sviluppare questa nuova arma segreta? “Si sono ispirati ad antibiotici già conosciuti, i lincosamidi, per creare una molecola completamente nuova”, spiega Charles Colozzi, microbiologo dell'Istituto Pasteur. Per comprendere appieno l’importanza di questa strategia, è importante ricordare che i batteri non hanno aspettato che l’uomo sviluppasse gli antibiotici e la relativa resistenza. Lo usano ogni giorno nelle guerre regionali che li avversano fin dalla notte dei tempi. In altre parole, la resistenza agli antibiotici esiste già in natura ed è spesso il risultato di milioni di anni di evoluzione. Quando un microbo diventa resistente a un farmaco artificiale, spesso è perché ha acquisito un meccanismo di resistenza che era già disponibile. “L'approccio del team americano consiste quindi nel produrre un antibiotico completamente sintetico, che non esiste in natura, e quindi non esiste alcuna resistenza preesistente ad esso nell'ambiente”, aggiunge Charles Colozzi.

La crisomecina costituisce quindi un tipo di super antibiotico contro i superbatteri. Il suo meccanismo d'azione è lo stesso dei lincosamidi da cui si ispira. Ha lo scopo di legarsi a una struttura vitale, il ribosoma, per prevenirlo. Il ribosoma è in realtà la fabbrica delle proteine ​​delle cellule, in questo caso dei batteri. Senza le sue preziose proteine, l’agente patogeno non può sopravvivere. Per contrastare questo attacco, i microbi hanno trovato il trucco di modificare appositamente il bersaglio, il ribosoma, in modo che il farmaco non lo riconosca più. Ma con la crisomicina questa tattica non funziona più perché i batteri non sanno ancora come modificare il ribosoma per impedire il legame della nuova molecola, che è inoltre progettata per aderire saldamente al suo bersaglio. “Ciò non significa che un giorno non ci sarà un meccanismo che impedisca l'azione della crisomicina. Ma al momento non è noto. Quindi questa innovazione è un'ottima notizia, perché negli ultimi 30 anni il numero di batteri resistenti è aumentato molto più velocemente del numero di nuovi trattamenti per combatterlo”, conferma il giovane ricercatore.

La nuova molecola ha dimostrato la sua efficacia in laboratorio e negli animali. Pertanto deve ancora dimostrarsi negli esseri umani. Ma per Myers si può ancora migliorare. Soprattutto, il ricercatore ritiene che questa scoperta sia di buon auspicio per il futuro, perché apre la strada alla formulazione di nuove cure capaci di sottomettere i microbi più ribelli.