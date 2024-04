Ce l'hanno i 18-24 anni Il doppio dei pensieri suicidi Più di 10 anni fa secondo l'ultimo provvedimento di sanità pubblica in Francia. E ovunque l’offerta di cure è lungi dall’essere adeguata: psichiatri e psicologi infantili scarseggiano e alcuni centri arrivano al punto di chiudere. Questo è il caso, ad esempio Servizio di ricovero per adolescenti A Saint-Nazaire è stata sospesa per carenza di personale lo scorso giugno.

Ecco perché ho firmato la settimana scorsa Contratto sanitario tra Comuni In collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Sanità, la Regione Urbana del Nadir ha fatto della salute mentale dei giovani una delle sue priorità.

“Ambasciatori della salute mentale”

Esempio con create “Ambasciatori della salute mentale”. I giovani verranno formati per il servizio civile e poi resteranno otto mesi per farlo Visita le missioni locali e le case dei giovani lavoratori. Un altro modo per ascoltare e rilevare il disagio.

Guillaume Beaudoin è direttore dell'Associazione Solipsy, partner del progetto

Il contratto sanitario congiunto nella regione di Nassiriya è stato finanziato con circa un milione di euro. 920mila euro, di cui 300mila provenienti dall'Azienda regionale della Sanità. Un contratto anche sulla qualità dell'aria, sulla lotta alle dipendenze e su un migliore sostegno I malati di cancro sono più numerosi nella zona di Nassiriya che altrove, con un aumento dei decessi. (+28% rispetto alla media nazionale ).