Sabrina e il suo soprannome “Boy’s Boy’s Boy”: “Fatto in dieci minuti per uno show televisivo”

Il suo soprannome “Boys Boys Boys” ha attraversato generazioni e la sua clip che mostra parte del suo petto è diventata virale in tutto il mondo. Tra i suoi vari abiti da palco, i suoi prodotti di bellezza e la frutta sul tavolo, la cantante più famosa della band ha accolto DH nel suo camerino pochi minuti prima di salire sul palco durante la sua apparizione al Forest National.

Sono membro degli Stars 80 fin dall’inizio. Ti aspettavi questo successo quando hai intrapreso questa avventura?

“Onestamente, quando abbiamo iniziato, non avremmo mai potuto immaginare tutto questo. Ciò significa che gli anni ’80, soprattutto i successi che eseguiamo sul palco, hanno avuto una vita, ma continuano a vivere attraverso le generazioni Anni ’80 e sono nati davvero sotto una stella fortunata. Nella band c’è un ottimo rapporto con tutti gli artisti. Possiamo fare molti duetti. Non cantiamo solo la nostra canzone. Facciamo molti remake ci permette di mettere in scena uno spettacolo unico ogni volta. Penso che la gente ami quell’energia. Non smettiamo mai di cantare e ballare.

Quali sono i tuoi ricordi più belli di Starz 80?

“Penso che sia stato il primo film in assoluto. È stato un po’ folle realizzare un film basato sul nostro tour. Ad essere onesti, all’inizio l’idea mi ha sorpreso, ma alla fine è stata un’esperienza straordinaria.”

Ti sei scoperta un po’ anche come attrice?

“Sai, in Italia ho fatto molto teatro, ho recitato in diversi film, oggi mi concentro più sulla televisione e ho lasciato un po’ la musica, tranne Starz 80”. (Lui ride). “Ad esempio, attualmente sto girando uno spettacolo in Spagna e ne inizierò un altro tra due settimane.”

Non ti fermi mai?

“No, in realtà. Ho la fortuna di avere una carriera non solo come cantante ma anche in televisione, teatro e cinema. Non so se questo fa di me un artista a pieno titolo, ma ho avuto questa opportunità.” “Non me ne pento.”

Durante lo spettacolo, “Boys Boys Boys” è la canzone più attesa. Cosa ti rende questo?

“Penso di aver avuto la fortuna di cantare questa canzone, ma questa canzone ha avuto la fortuna di avere me. È un po’ così, è un matrimonio di grande successo mi dà tantissima energia.” Da allora, ogni volta che canto sul palco, provo sempre la stessa emozione con il pubblico. Ci sono canzoni che non invecchiano mai.

Non possiamo parlare di “Boys Boys Boys” senza parlare del tuo video musicale, che è famoso quasi quanto la canzone…

“La storia era fantastica, perché è stata girata in dieci minuti. In effetti, il mio produttore inizialmente non voleva che cantassi questa canzone. Era un’altra canzone che dovevo fare quel pomeriggio, ma le cose sono andate molto male.” Tutti discutevano su un’altra canzone, e io ero nel mezzo, come se avessi diciassette anni, e non sapevo davvero cosa fare. Alla fine, ho girato “Boys” quando tutti erano davvero sconvolti. È stato realizzato in 10 minuti ed era essenzialmente un segmento di uno show televisivo, non un video ufficiale della canzone.

Quindi non sei stato avvisato?

“Esatto, in quegli anni avevamo cominciato a fare video musicali, ma non erano ancora molti. La casa discografica, che non era una in realtà, concesse in licenza il video di ‘Boys’ con quella registrazione in tutto il mondo. e non ho guardato il clip tranne quando era in TV.

Come hai reagito?

“Ho chiamato il mio produttore e gli ho chiesto di spiegarmi le scene in cui si vedeva il mio seno. Quando ho girato il video non me ne rendevo conto. Ad un certo punto mi avete visto alzarmi il costume da bagno. Ne ho parlato al mio produttore e lui ha detto ‘Non preoccuparti, non verrà trasmesso.’ “All’epoca, il clip era vietato in alcuni posti. Quando vedi cosa stiamo facendo adesso, se fosse pubblicato oggi, non diremmo nulla a proposito.”

Tuttavia non è mai stato considerato volgare

“No, è vero. Quando guardo la clip, mi viene da sorridere, perché con piccoli incidenti come questo costruiamo cose che non possiamo nemmeno immaginare. Questa clip fa parte della ‘storia’.”

Come fai a rimanere al top fisicamente?

“Oggi abbiamo molte tecniche per invecchiare dolcemente. C’è una tendenza filosofica ad accettare la propria età, ad affrontare i capelli grigi e ad abbandonare cose del genere. Non sto giudicando questa scelta, ma personalmente mi piace guardarmi dentro lo specchio e sii felice.” Per quanto mi riguarda, forse il giorno in cui non mi importerà più sarà che non andrò più dal parrucchiere, ma per ora penso che questo sia il mio modo di essere e mi piace prendermi cura di me. di me stesso, e questo include anche esercizio fisico, dieta e salute mentale, soprattutto perché quest’ultimo punto è molto importante oggi per un artista che soffre di copertura mediatica.

Se dovessi scegliere tra gli anni Ottanta e oggi, cosa sceglieresti?

“È una domanda difficile. Il passato è passato. Ma è vero che quando vediamo il telegiornale in televisione, anche se negli anni ’80 c’erano le guerre, oggi ci sembra molto vicino. Quello che mi spaventa sono i miei 20 anni -vecchio figlio. Mi dico: ‘In che mondo lascio’ Mio figlio? “All’epoca c’era un certo candidato nelle notizie, e ora con i social network, fa paura.”

Sabrina and the Stars 80 torneranno al Forest National dal 6 al 7 dicembre 2024.