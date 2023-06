Rivivi l’incoronazione europea del duo italiano Guignard-Fabbri nella danza sul ghiaccio

Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno vinto sabato il titolo europeo a Espoo (Finlandia). Quinti i francesi Evgenia Lobareva e Geoffrey Brissot.

Dopo Incoronazione del francese Adam Xiao Him Fa Per gli uomini, venerdì, e Anastasia Kubanova, formata dalla coppia italiana Charlene Guignard e Marco Fabbri, che sabato 28 gennaio si sono coperti d’oro ai Campionati Europei di pattinaggio di figura a Espoo (Finlandia).

Non a caso, i transalpini hanno approfittato dell’assenza dei campioni olimpici uscenti Gabriella Papadakis e Guillaume Cicerone, e della sospensione dei pattinatori russi a causa della guerra in Ucraina, per posizionarsi come padroni di casa della danza europea in questa stagione. Con 210.44 punti, Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno battuto le britanniche Lila Fear e Louise Gibson (207.89 punti) per il secondo posto ei finlandesi Julia Turkila e Matthias Versluis (198.21 punti) per il terzo.

I francesi Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud sono arrivati ​​quinti (191,85 punti), mentre l’altra coppia francese in gara – le promettenti Loïcia Demougeot e Theo Le Mercier – è arrivata settima.