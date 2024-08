Risultati WWE Raw del 12 agosto

Risultati completi per l’episodio del 12 agosto 2024 di WWE Raw.

WWE

Stasera a Raw, Rhea Ripley apre lo spettacolo e Randy Orton parla poche settimane prima del suo match per il titolo contro Gunther, un incontro per determinare le prossime contendenti per il WWE Women’s Tag Team Championship o anche uno scontro tra Damian Priest e Carlito dopo il tradimento del Giorno del Giudizio a SummerSlam.

A Rhea Ripley non è rimasto più nulla…o quasi

Come previsto, lo spettacolo inizia con Rhea Ripley che sale sul ring per un promo. Dice di aver pensato molto a quello che è successo a SummerSlam. Ha rivissuto quel momento nella sua testa ancora e ancora. Ho provato emozioni diverse: imbarazzo, imbarazzo, tristezza. Ma stasera provi solo una cosa: rabbia. Dominik poi si rivolge a Mysterio, dicendogli che ha sentito la pugnalata che le ha dato alla schiena, ma “non era abbastanza profonda” (una battuta che non ha mai mancato di ottenere una reazione sia dal pubblico che da Pat McAfee al tavolo dei commenti). Ha poi menzionato Liv Morgan e le ha ricordato che lei era “Rhea Bloody Ripley”. Poi Liv Morgan e “Dirty Dom” appaiono tra il pubblico. Dominik Mysterio parla nonostante i continui fischi dei fan. Incolpa Rhea Ripley per non averlo lasciato essere se stesso, dal momento che gli ha fatto chiamare “Mammy” anche se è un ragazzo grande, mentre Liv Morgan lo lascia essere se stesso (e gli permette di giocare ai videogiochi, cosa che sembra interessargli). . Ma soprattutto Liv Morgan gli lascia dire quello che vuole sul suo “padre pazzo” e lo chiama “Papi”. Liv Morgan continua dicendo che Dum Dum è suo, il campionato del mondo è suo e la divisione femminile è sua, quindi a Rhea Ripley non è rimasto più nulla. “The Eradicator” risponde che Liv Morgan ha commesso un errore lasciandolo in piedi e che non smetterà di molestarla più che può. È allora che Damian Priest appare proprio dietro Mysterio e Morgan. L’ex campione del mondo dei pesi massimi dà inizio ad una rissa che finisce sul ring. Carlito cerca di salvare Dirty Dom, ma senza successo. Rhea Ripley potrebbe non avere più nulla secondo Liv Morgan, ma Damian Priest è ancora al suo fianco.

Damian Priest combatte Carlito Per schienamento con il South of Heaven Chokeslam. Dopo il match, Damian Priest viene attaccato dal resto di Doomsday, ma Rhea Ripley lo aiuta a eliminare il tallone. La clip si conclude con Dominik Mysterio salvato all’ultimo minuto da Liv Morgan da Ripley’s Riptide.

Nel backstage, Ivy Nile consiglia a Maxxine Dupri di non avvicinarsi al ring durante… Partita di tag team del Texas Tornado tra i Creed Brothers e Otis e Akira Tozawa più tardi quella sera. Maxine rifiuta e dice che vuole essere lì per la sua “famiglia”.

La mia vita è tua

Seguiamo Bo Dallas in un videoclip registrato in cui parla del debutto sul ring dei White Six la scorsa settimana. “È un momento in cui stiamo vivendo molte emozioni, soprattutto la scorsa settimana a Baltimora, dove tutto è iniziato, dove i White Six hanno fatto il loro debutto. Ma il lavoro è lungi dall’essere finito.” Disse con uno sguardo seccato. “Ma non è ancora finita. Il lavoro deve continuare. La mia vita è tua. Aggiunge, rivolgendosi al suo alter ego, Zio Hoody.

Nel backstage, Kofi Kingston dice che vuole essere in prima fila per la partita di Odyssey Jones stasera. Xavier Woods è d’accordo ma sembra meno entusiasta.

Odissea Jones e Vincent Wayne Entro l’autunno. Dopo la partita, Karrion Kross e Ultimate Reign arrivano alla rampa d’ingresso. Karrion Kross dice a Xavier Woods che Kofi Kingston sta usando Odyssey Jones per sostituirlo. Xavier Woods risponde che non riuscirà a creare un’atmosfera ostile tra lui e Kofi. Si sarebbe offerto di risolvere la questione con un tag team match, ma Kofi Kingston è arrivato al punto di suggerire ad A.J Partita di tag team da 6 giocatori Tra l’Ultimo Testamento e il Nuovo Giorno e l’Odissea di Jones. Xavier Woods non sembra necessariamente entusiasta, ma Karrion Kross accetta la sfida.

Drew McIntyre è con Adam Pearce, che ha appena parlato al telefono dicendo che vuole rendere ufficiale qualcosa entro la fine della serata. Adam Pearce ha detto a McIntyre che CM Punk non ha ancora raggiunto il Moody Center e non c’è molto che possa fare per lui. Lo “psicopatico scozzese” si lamenta della situazione e dice anche di non capire perché Randy Orton di SmackDown si sia guadagnato il diritto di affrontare Gunter per il titolo dei pesi massimi al Bash di Berlino. “Sai una cosa? Sto sprecando il mio tempo. Mi occuperò dei tuoi affari stasera. Non è stato niente”, ha detto McIntyre a Pearce.

I Creed Brothers hanno sconfitto Otis e Akira Tozawa Entro l’autunno. Ivy Nile ha attaccato Maxxine Dupri durante la partita.

Un’intervista con Pete Dunne condotta da Jackie Redmond è stata trasmessa oggi. Dan dice che Sheamus non lo ha fermato, anzi. Poi quando Jackie Redmond lo chiama Butch, dice che non vorrebbe mai più essere chiamato così. Non è Butch, è il campione dei pesi gallo Pete Dunne.

Torniamo con Adam Pearce, che ora si schiera al fianco di Bronson Reed per criticare quest’ultimo per quello che ha fatto a Seth Rollins la scorsa settimana. Bronson Reed risponde che vuole trovare un avversario da affrontare stasera, altrimenti andrà lui stesso a cercare la sua prossima vittima.

IYO SKY e Kairi Sane di Shayna Baszler e Zoe Stark Per esclusione in seguito all’intervento di Isla Down e Alba Fire, che hanno attaccato entrambe le squadre. Quindi non ci sono concorrenti n. 1.

Nel backstage, The Miz si sente depresso ma R-Truth cerca di tirarlo su di morale dicendogli che ha una partita contro Braunbreaker per il campionato intercontinentale. Ma in realtà non si tratta di Ron Breaker, ma di “Big” Bronson Reed. Il Miz è sconvolto, ma Randy Orton si unisce a loro e chiede loro cosa sta succedendo. Una volta spiegata la situazione, Randy Orton motiva The Miz, ricordandogli che era campione della WWE, che era nel main event di WrestleMania e che lo ha vinto sconfiggendo John Cena, in modo che “possa farcela stasera”. Questo sembra motivare e motivare The Miz.

Rko [et CM Punk] Dal nulla

È tempo che Randy Orton salga sul ring per un promo. Inizia parlando della prima volta che vinse il WWE World Heavyweight Championship, esattamente 20 anni fa (a SummerSlam 2004). Dice che la storia sta per ripetersi e che diventerà campione del mondo per la quindicesima volta nella sua carriera al Bash In Berlin. Fu immediatamente interrotto dal campione mondiale dei pesi massimi Gunther che entrò per unirsi a lui. Orton dice che dobbiamo salvare questo momento perché presto si ritroverà nello stesso posto, al centro del ring, con una cintura attorno ai reni. Gunter sottolinea che questo momento deve essere salvato, perché Randy Orton è uno dei più grandi wrestler della storia. Ma Gunter crede che Randy Orton avrebbe potuto essere il migliore e l’unico al mondo se non avesse sprecato il suo potenziale durante la sua carriera. “È una nuova era, l’era dell’Anello Universale. E nel nostro tempo non c’è posto per coloro che sprecano il proprio potenziale.” Gunther risponde a Orton che non ha mai affermato di essere perfetto e che ne ha realizzati molti errori, ma ciononostante ha ottenuto molte cose nella sua vita. “Il mio nome è Randy Orton, sono la superstar della WWE più instabile, violenta, controversa e che presto avrà successo nella storia della WWE”. “, ecco fatto. Il Ring General risponde allora che Randy Orton è prevedibile, e che ha alcune aspettative su di lui, a cominciare da quella che lo vede dare a “The Snake” la sconfitta della sua vita a Bash In Berlin. Gunther lo prevede anche Randy Orton non sarà più campione del mondo dei pesi massimi e continua ad attaccare verbalmente la famiglia Orton, affermando che suo nonno e suo padre erano dei falliti, e che Randy è il più grande fallimento di tutti.

Poi Drew McIntyre ha interrotto lo scambio tra i due lottatori, che si sono ritrovati faccia a faccia al centro del ring. Mentre McIntyre supera la rampa d’ingresso, Randy Orton esegue un RKO dal nulla su Gunter prima di lasciare il ring, mentre CM Punk arriva dalla folla per attaccare Drew McIntyre. Scoppiò una rissa e CM Punk colpì McIntyre con la cintura di quest’ultimo. Drew McIntyre finisce per scappare tra la folla.

Nel backstage, Jackie Redmond ha intervistato Sheamus riguardo al discorso di Pete Dunne di stasera. Sheamus è stato prima interrotto da Ludwig Kaiser, poi attaccato da Pete Dunne, che lo ha picchiato.

Ora troviamo Cathy Kelly che interroga CM Punk. ‘Best in the World’ ammette di aver mentito riguardo ai problemi di traffico all’arrivo ad Austin. Pensò che dicendo che non era lì, ci sarebbero state maggiori possibilità che Drew McIntyre arrivasse. Era stanco che McIntyre avesse al polso un braccialetto con i nomi di sua moglie e del suo cane. Non vuole che dica più i loro nomi. Non si sarebbe fermato finché non avesse avuto la possibilità di metterci di nuovo le mani sopra.

Bronson Reed colpisce The Miz Cadendo con il suo tsunami. Dopo il match, “The Big” Bronson Reed ha causato molteplici ondate di tsunami su R-Truth, che è venuto a salvare The Miz dall’arbitro. Diversi arbitri e Adam Pearce cercano di fermarlo. Ancora una volta, nessuno ha pensato di portare la vittima fuori dal ring? Bene.

Nel backstage, Jey Uso motiva Sami Zayn nella sua partita di campionato contro Braunbreaker stasera.

Un nuovo incontro è stato ufficializzato al WWE Bash di Berlino

Annuncio di un terzo match per Bash In Berlin: Rhea Ripley e Damian Priest affronteranno Liv Morgan e Dominik Mysterio in un match Gara a squadre di doppio misto.

Inoltre, ci sono tre partite ufficiali per il prossimo episodio di Monday Night Raw: Alba Fyre e Isla Dawn contro Damage CTRL, Shayna Baszler e Zoey Stark per i titoli Women’s Tag Team, Sheamus contro Pete Dunne e Partita di tag team da 6 giocatori Tra l’Ultimo Testamento e il Nuovo Giorno e l’Odissea di Jones.

Braunbreaker è ancora campione intercontinentale

Ora è il momento dell’evento principale della serata. Braun Breaker difende il campionato intercontinentale contro Sami Zayn in a Partita 2 su 3 cadute.

Braun Breaker e Sami Zayn Inchiodandolo con una lancia per mantenere il suo titolo. Sami Zayn ha segnato il primo schienamento con il suo Helluvah Kick; Bron Breakker vinse i due successivi con la sua lancia.

Con Breakker che festeggia e Zayn deluso finisce questa puntata di Monday Night Raw.