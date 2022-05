La performance di Axel Reed e Raynaud in “Manhattan-Kabul” non è piaciuta a tutti (video)

Il duo, che ha eseguito la canzone del 2002, non ha convinto gli spettatori.

Questo martedì, i telespettatori di France 2 hanno avuto un programma speciale dedicato al compleanno di Renault (70 anni l’11 maggio).

Il cantante Axel Reed si è unito in particolare alla hit “Manhattan Kabul” del 2002. Questa hit, al momento della sua uscita, è ancora tra le hit più popolari di Rhino. Con disappunto degli utenti di Internet di fronte a questa interpretazione, è stata considerata poco convincente. “Qual è la scusa di Axel Reed per questo massacro?”, “Axel Reed, che delusione” o anche “Che fine ha fatto Axel Reed? Ha cambiato voce e non ha più la stessa voce di prima. Che delusione” , possiamo leggere su Twitter.

Altri hanno spiegato che la canzone non era nella sua chiave originale, “forse per aiutare Renaud”, scrive un utente che ha insistito nel specificare che Axelle Red era stato abbassato, poiché non era “necessariamente comodo”.