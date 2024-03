Retro computing, perché la riproduzione del gioco non riguarda solo le console | Pagina 6

Il vecchio computer è uguale a quello di oggi ma molto lento e pieno di problemi =D.

Ovviamente se provassi a giocare a Resident 8 su 300MHz non funzionerebbe, ma i giochi di questo periodo non sono particolarmente “più lenti” di quelli di oggi poiché erano progettati per girare su hardware dell'epoca.

Mostrano meno poligoni sì (ancora felice) ma sono “più lenti” no. Ho riavviato Gears 5 sulla mia Xbox One ieri sera e, francamente, ci è voluto tanto tempo (se non di più) per avviarsi quanto Windows 98.

E i problemi… Fa parte del fascino di possedere cose vecchie, come un orologio a cucù di legno con pesi che devi buttare via ogni 12 ore.

Anche se emulatori e interpreti non sono una panacea, basta cercare su Google “scummvm problem” e otterrai un elenco impressionante (Monkey Island 3 si è bloccato sul mio recente PC e non sono mai riuscito a completarlo). A volte nulla sostituisce perfettamente l'attrezzatura originale.

Possedere un'auto di 30 anni fa è come possedere un computer di 2-3 anni. Non è poi così vecchio e funziona più o meno allo stesso modo.

Quindi un computer di 25 anni è un'auto di 75 anni

Se vedete persone alla guida di una Fiat 501 o di una Peugeot 5CV, il paragone avrà senso. Ma non è così =D

Ho visto una Honda Jazz passare per la strada e quando sono sceso era solo una nocciolina: https://www.caradisiac.com/honda-city-jazz-aa-1981-86-le-preambule-182820.htm