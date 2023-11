Regola il suo Magic Mouse per un migliore utilizzo

Questo utente sta reinventando il design del Magic Mouse. In effetti, aggira le limitazioni di ricarica del mouse Apple.

Il Magic Mouse di Apple, nonostante il suo status iconico, ha un fastidioso difetto: si rifiuta di funzionare durante la ricarica. Anche se per anni è stato uno scherzo per gli utenti, un audace innovatore ha deciso di prendere in mano la situazione. Ivan Kuleshov ha completamente ridisegnato il Magic Mouse per risolvere questo problema persistente.

Dal suo lancio nel 2009, il Magic Mouse ha attraversato diverse iterazioni, ma tutte condividono lo stesso difetto: l’impossibilità di utilizzarlo durante la ricarica. Questo dilemma, che ha generato meme e battute su Internet, ha finalmente trovato un istigatore in Ivan Kuleshov.

Il trucco geniale

In un post sui social media, Kuleshov descrive in dettaglio la sua audace trasformazione. Spostando la porta di ricarica sul retro del mouse, ha creato una versione 2.0 del Magic Mouse che ora può essere utilizzato durante la ricarica. Questo suggerimento intelligente semplifica l’esperienza per molti utenti.

Tuttavia, questa rivoluzione non è priva di conseguenze estetiche. Il Magic Mouse rivisto guadagna spessore, allontanandosi dal design elegante che caratterizzava l’originale. Quindi si pone nuovamente la domanda fondamentale: Apple preferisce il design alla funzionalità?

Questa invenzione solleva ancora una volta questioni critiche sull’equilibrio tra design innovativo e facilità d’uso. Infatti, è giunto il momento che l’azienda di Cupertino commercializzi un mouse dal design elegante, ma che non ne impedisca l’utilizzo.

