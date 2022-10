Raining Wallonia Last Hopes NewB

La giovane banca cooperativa non è riuscita a convincere abbastanza investitori istituzionali a sostenerla. Si basava principalmente sul sostegno finanziario delle autorità pubbliche. che non è venuto.

Giornalista presso il Dipartimento di Economia

Scritto da Amandine Clout



Pubblicato il 7/10/2022 alle 19:03 Tempo di lettura: 3 minuti



DottAnche all’inizio di questa settimana, i manager di NewB hanno voluto crederci o, comunque, non farlo vedere. No, non hanno raccolto i 40 milioni richiesti dalla Bnb in qualità di sovrintendente al settore bancario, ma un investimento del governo vallone e di quello di Bruxelles potrebbe ancora finire sul tavolo all’ultimo momento. . e influenzare la decisione del regolatore. Si ricorda che l’istituto di credito deve disporre di un determinato importo di capitale per garantirne la stabilità e quindi la sicurezza dei depositanti. NewB aveva bisogno di alcune decine di milioni per soddisfare i requisiti normativi a medio termine. BNB aveva dato tempo fino al 30 settembre per incassare la somma ritenuta necessaria per evitare di dover richiamare nuovamente capitali esterni nei prossimi quattro anni. Quindi, NewB ha giocato con questa nuovissima licenza bancaria.



