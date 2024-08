Questo videogioco aiuta a salvare vite umane: Ambulance Life ti conquisterà!

Hai sempre desiderato salvare vite umane? Gli sviluppatori di Police Simulator hanno deciso di sostituire l’arsenale delle forze dell’ordine con gli strumenti del perfetto autista di ambulanze! Qui non stai più ripulendo la città dai criminali ma vieni a salvare le vittime. Accendi il motore della tua ambulanza, prepara il kit medico e corri a salvare gli abitanti di San Pellicano in Ambulance Life: A Paramedic Simulator. Ecco i primi elementi di questa simulazione che sarà un successo!

Molte volte diciamo che i videogiochi sono un intrattenimento che ci permette di evadere dalla quotidianità, dalla realtà, oppure che sono un mezzo di fuga. Esiste però un genere di videogiochi che da diversi anni se la cava bene mettendoci nei panni di tutta una serie di professioni o attività: Gioco di simulazione. Il ferroviere, il ladro, il camionista, il contadino, il cuoco e perfino il professionista delle pulizie. Da parte sua, lo studio di sviluppo tedesco Aesir Interactive ha cavalcato questa tendenza, presentando un titolo che è diventato un vero successo su Steam, con il supporto di numerosi YouTuber, streamer e creatori di contenuti. Dopo quasi due anni Simulatore di polizia: agenti di pattugliaGli sviluppatori si stanno rivolgendo a un’altra professione: gli autisti di ambulanze! Recentemente abbiamo assistito ad una presentazione che ci ha fornito i primi dettagli a riguardo Vita in ambulanza: simulatore di paramedico Te lo stiamo dicendo!

Dalla guida di un’ambulanza al pronto soccorso, potrai salvare vite umane in questa nuova simulazione!

Per due o tre anni i 40 dipendenti dello studio di sviluppo hanno lavorato ad un nuovo progetto Simulazione immersivain linea con Simulazione della polizia: agenti di pattuglia. Cambiano le maglie, ma la passione resta la stessa. Nella città immaginaria di San Pellicano, assume la forma di a Mondo aperto Creato da Unreal Engine 5, ti ritroverai nei panni di un medico (Che incarniamo tramite preimpostazioni, non personalizzazione completa). Certo, il titolo promette di rivivere qualsiasi fase di questa carriera, da una semplice chiamata d’emergenza che ti assegna una missione all’intervento sul luogo di un incidente, ma sul posto devi comunque andare! A parte la simulazione medica, gran parte del gioco si svolge attraverso la guida, una dimensione del gioco che rappresenta ancora il 30% del gameplay. ! Lampeggiante, sirena, il modo migliore per trovarlo… Non dimenticate di avvisare i residenti prima di spostarvi tra i veicoli, sarebbe un peccato investire un pedone quando bisogna prima di tutto salvare vite umane…

Come capirai, è chiaro che devi essere vigile quando ti rechi sul luogo dell’intervento. Una volta arrivato lì, è qui che devi fare appello alla tua esperienza : stabilizzazione, pronto soccorso, defibrillazione se necessaria e ovviamente trasporto in ospedale per cure mediche. In poche parole, Vita in ambulanza: simulatore di ambulanza È costruito su tre colonne distinte :vita Professione Autista di ambulanza; Sottrarre Gravità delle situazioniDramma, stress e decisioni difficili. E sistema Transizioni Che ha reso famoso il gioco precedente. L’idea è che ogni sessione di gioco, creata da te, faccia rivivere il lato inaspettato della professione dell’ambulanza. Pertanto, non è chiaro cosa aspettarsi e gli scenari possibili sono molteplici. Non sappiamo mai in anticipo a quale tipo di intervento saremo chiamati, compreso un lavoro di indagine e monitoraggio sul posto per capire cosa è successo in modo da avviare le azioni giuste e utilizzare gli strumenti adeguati per non aggravare la situazione.

Completamente immerso nella professione di autista di ambulanza, Ambulance Life sarà piena di eventi inaspettati

Il rilascio è previsto su PS5, Xbox Series e PC nel mese di settembre, in una data ancora sconosciuta. Vita in ambulanza: simulatore di paramedico Ha una durata di circa 30 oreQuesto è il tempo necessario per completare l’esperimento al 100%. Tuttavia, grazie alla sua immersività, il gioco ti farà venir voglia di continuare dopo averlo finito. Come abbiamo detto, il gioco è basato su sistema Transizioni A Simulatore di polizia Scegli tu per quanto tempo mantieni la tua posizione. Durante questo periodo intermedio, incontriamo tutta una serie di eventi qua e là e alcuni tipi di obiettivi che completiamo durante la durata della sessione che si verificano in modo casuale e ci consentono di ottenere una nota finale. Come questa professione nella vita reale, il giocatore non sa cosa lo aspetta ma deve affrontarlo Eventi imprevisti (Ombre di annotazione). Nella maggior parte dei casi si tratta di intervenire in un incidente stradale, aiutare qualcuno che ha avuto un’overdose o è caduto in coma indotto dall’alcol, salvare vittime che si sono trovate nel mezzo di una sparatoria tra bande, proteggere un senzatetto che soffre di ipotermia o gestire il problema. . Attacco di panico di un dipendente sull’orlo dello sfinimento… In genere i primi secondi dell’intervento sono necessari per raccogliere informazioni, raccogliere l’anamnesi del paziente (cioè conoscere tutti i dati utili alla cura (prescrizioni, anamnesi, allergie)) e per contenere il livello di stress. breve, Vita in ambulanza: simulatore di paramedico Si basa su una serie di eventi che possono accadere nella vita reale per immergerci.

Per aggiungere un po’ di difficoltà e stress ad ogni sessione, Gli sviluppatori hanno lavorato sulla densità del traffico stradale (lavori e ingorghi) nella città di San PellicanoIl che ti costringerà a conoscere bene le strade cittadine per trovare percorsi alternativi e raggiungere in tempo il luogo dell’incidente. Tuttavia, sì Possibilità di scegliere diverse modalità di guida (a seconda dei veicoli) e come vorreste essere guidati (completa libertà o sistema di segnali). Meglio ancora, quando avrai fatto progressi sufficienti, il che sbloccherà anche attrezzature mediche aggiuntive, nuovi strumenti e procedure, altri tipi e situazioni di incidenti, nonché aree della città che puoi esplorare, Appariranno eventi catastrofici. Durante la fiera a cui abbiamo assistito, queste lenti ci sono state vendute come una sorta di “boss”. Una volta raggiunto un certo numero di servizi e acquisita abbastanza esperienza, Possiamo accedere a questi eventi che aggiungono un aspetto della gestione delle crisi. A volte scoppia un incendio in un centro commerciale, a volte esplode un impianto chimico o un’autostrada crolla e si schianta contro una stazione di servizio. In tempi rapidi bisognerà effettuare la fase di triage delle vittime – le selezioni vanno fatte perché è impossibile salvare tutti – arrestare quante più vittime possibile ed effettuare una rapida diagnosi per valutare il livello di pericolosità del luogo. Forniscono il primo soccorso prima di portarli in una situazione di emergenza. Al momento l’avventura può essere vissuta solo in solitaria, ma gli sviluppatori non escludono di offrire una modalità cooperativa se le vendite avranno molto successo. Tuttavia, se ti senti un paramedico, questa carriera è aperta per te all’inizio dell’anno scolastico!