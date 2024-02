Questa camera d'albergo è in vendita a partire da 130mila euro: è un buon investimento e come funziona?

Per molti anni è stato possibile acquistare una camera d'albergo. Non per viverci ma per goderselo in certi periodi dell'anno e guadagnare soldi. È un buon investimento? Come funziona ? Diversi esperti ci danno alcune risposte. I nostri giornalisti Justin Pons e Marc Evrard hanno potuto visitare una camera d'albergo in vendita, presentata come tipologia “comfort” et al “Posizione perfetta nel centro di Liegi.” Il suo prezzo? A partire da 130.000 euro. “Siamo arrivati ​​alla zona notte che contiene un ampio letto matrimoniale, una piccola scrivania, una TV a schermo piatto e un bagno privato con doccia.”“, descrive Matthias Sintzen, Front Office Manager dell'hotel in questione. L’hotel “si prende cura di tutto” Questo investimento presenta numerosi vantaggi. È possibile soggiornare più notti all'anno in una camera ad una tariffa molto scontata. Per il resto, l'hotel si prende cura di tutto. “Non devi preoccuparti di pulire o trovare qualcuno che occupi la tua proprietà.”Matthias Sintzen ha spiegato. “Risolviamo il problema dei danni, spiega Maximilian van Brandt, sales area manager di Unubricks e promotore immobiliare. Perché se qualcuno danneggia la stanza rimettiamo il danno sulla carta di credito, proprio come farebbe chiunque vada in albergo». Il proprietario riceve una quota dei profitti dell'hotel Il vantaggio è anche economico. Il proprietario della camera riceve una percentuale sui profitti dell'hotel. Non esiste un rendimento netto garantito perché varia in base ai costi e ai profitti. “Il 90% degli utili dell’hotel viene versato in un fondo comune, che viene ripartito tra i vari proprietari, L'inchiostro di Maximilian van Brandt si illumina. Ecco come funziona. Ti permette di ottenere un rendimento netto ma senza doverti preoccupare di nulla. READ Inflazione inferiore al 6% ad aprile: ecco quando scadranno i prossimi indicatori salariali

“Può essere il miglior operatore così come il peggiore.”

Come per l'acquisto classico, il proprietario deve rivolgersi ad un notaio, ma con alcune differenze. “Questa è una proprietà molto privata in cui non puoi vivere; Ricorda Allen Haughey, il notaio. Non puoi abitarlo tu stesso né affittarlo tu stesso, in quanto la gestione è infatti interamente affidata a terzi. Può essere il miglior operatore, così come il peggiore.Il notaio avverte.

Rivendere la tua camera d'albergo non è sempre un buon affare nei primi anni, quindi è meglio pensarci attentamente prima di investire. ““Si rivolge più a persone con una certa esperienza che potranno, se necessario, fare da contrappeso nella struttura gestionale”. Olivier Himal, Presidente dell'Associazione Proprietari e Coproprietari. “È più un puro investimento finanziario, come se si acquistassero titoli, Aline Haughey continua. L'azienda è l'operatore e l'affidabilità dell'operatore è essenziale nel processo di acquisto.

Il consiglio è di scegliere con attenzione il proprio hotel, averlo in una posizione ideale, ben gestito e redditizio. Questo tipo di acquisto esiste anche per gli alloggi degli studenti e per le sale relax.