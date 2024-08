Quali sono le migliori cuffie bluetooth? Ecco la nostra guida alla scelta e all’acquisto

I 4 migliori altoparlanti Bluetooth del 2024

Ecco i 4 altoparlanti Bluetooth che consigliamo nel 2024:

Altoparlante Bluetooth Marshall Stanmore II: un altoparlante potente ed elegante

Il Marshall Stanmore II è un amplificatore stereo RMS 2.0 da 80 watt. Ha un jack da 3,5 mm e offre connessioni Wi-Fi e Bluetooth. Il controllo avviene tramite diversi pulsanti, tra cui una manopola e un joystick, nonché un’app compatibile con Android e iOS. Tra le sue caratteristiche ci sono lo streaming e la connettività Bluetooth multipunto. Dotato di un amplificatore digitale, copre una gamma di frequenze da 50 a 20.000 Hz e fornisce un livello sonoro di 101 dB.

Il Marshall Stanmore II pesa 4,65 kg e comprende due woofer, un tweeter e un tweeter reflex. Il suo design vintage presenta un frontale in ecopelle opaca, rivestimento in vinile, un pannello frontale in marmo e un logo su una struttura in legno. Progettato per adattarsi a qualsiasi stanza, fornisce una connessione wireless stabile fino a 10 metri, consentendo di controllare la musica da un laptop, tablet o smartphone.

JBL PartyBox Club 120: luminoso e festoso

Il JBL Partybox Club 120 è un potente altoparlante da 160 watt, dotato di unità USB e lettore MP3. La gamma di risposta in frequenza va da 40 a 20.000 Hz e, oltre alla qualità del suono, fornisce uno spettacolo di luci accattivante con effetti visivi come luci stellari, scie luminose e lampi sincronizzati con la musica.

Alimentato da una batteria ricaricabile, offre fino a 12 ore di autonomia con un tempo di ricarica fino a 3,5 ore. L’amplificatore dispone di diversi ingressi analogici (Line In, Guitar In, Microfono) e di un ingresso USB digitale. Per la connettività wireless, supporta Bluetooth 5.4, streaming audio e accoppiamento stereo. È certificato IPX4 per la resistenza agli schizzi ed è dotato di sistema bass reflex. Sebbene sia più grande di alcuni altoparlanti Bluetooth, la sua maniglia lo rende facile da trasportare.

Altoparlante portatile JBL Xtreme 4: un’esperienza di ascolto migliorata

Il JBL Dotato di due driver dei bassi, due driver ad alta frequenza e radiatori passivi, offre un suono coinvolgente con bassi potenti. La sua connettività Bluetooth 5.4 gli consente di connettersi ad altri altoparlanti JBL tramite Auracast o JBL PartyBoost per un’esperienza audio ricca.

Per una maggiore comodità, include una tracolla per un facile trasporto e un caricabatterie portatile integrato per caricare i tuoi dispositivi. L’altoparlante include anche un algoritmo di intelligenza artificiale per migliorare la riproduzione del suono e ridurre la distorsione ad alto volume. Con l’app mobile JBL puoi accedere agli aggiornamenti, ottenere assistenza e personalizzare l’equalizzazione del suono. Inoltre, è in parte realizzato con materiali riciclati.

Altoparlante Bluetooth Bose SoundLink Revolve+ II: distribuzione del suono omnidirezionale

Bose SoundLink Revolve+ II è un altoparlante Bluetooth compatto che pesa solo 900 grammi, con subwoofer integrato. Con un grado di protezione IP55, è progettato per resistere a schizzi, polvere e urti, rendendolo ideale per l’uso vicino a una piscina. Con una distribuzione del suono a 360 gradi, fornisce una qualità del suono uniforme in tutta la stanza. La sua batteria ricaricabile offre fino a 17 ore di ascolto.

La tecnologia Bose SimpleSync semplifica il collegamento del tuo altoparlante a un dispositivo Bose Smart Series, come una soundbar, per una perfetta sincronizzazione della musica. L’app Bose Connect offre funzionalità aggiuntive e la possibilità di scaricare aggiornamenti. SoundLink Revolve + II è inoltre dotato di un kit vivavoce, una modalità “party” e un assistente vocale con microfono integrato. Dispone di un ingresso jack da 3,5 mm (Aux-in) e, grazie al design leggero del cilindro in alluminio e alla pratica maniglia, è facile da trasportare ovunque.

Quale altoparlante bluetooth per la casa?

Innanzitutto, prepara un budget prima di iniziare la ricerca. Se desideri un altoparlante Bluetooth facile da spostare da una stanza all’altra, scegli un modello portatile e compatto. Se invece preferisci un altoparlante da lasciare in un posto fisso, puoi optare per un modello più grande e potente. Gli audiofili, da parte loro, cercheranno un altoparlante che offra un’eccellente qualità del suono. Per fare ciò, è importante scegliere un dispositivo con un’ampia gamma di frequenze e bassi profondi.

Quale altoparlante bluetooth per la sera?

Se stai pianificando una grande festa, avrai bisogno di un altoparlante potente che offra un suono di alta qualità con bassi e acuti chiari in tutta la stanza. Scegli un amplificatore con una potenza di uscita di almeno 50 watt. Quando prevedi di spostare l’altoparlante da un luogo a un altro, hai bisogno di un altoparlante portatile e leggero. Alcuni altoparlanti Bluetooth sono dotati di funzionalità aggiuntive, come le luci a LED.

Qual è la potenza appropriata per un altoparlante Bluetooth?

Per una stanza piccola (meno di 10 metri quadrati) generalmente è sufficiente un altoparlante da 5 a 10 Watt. Per una stanza media (da 10 a 20 metri quadrati), scegli un altoparlante da 10 a 20 watt. Per ambienti di grandi dimensioni (più di 20 metri quadrati), si consiglia di utilizzare un altoparlante con una potenza pari o superiore a 20 Watt per garantire una migliore copertura sonora. Anche la risposta in frequenza dell’altoparlante è importante: un’ampia risposta da 50 Hz a 20 kHz garantisce un suono migliore.

Come collegare un altoparlante Bluetooth?

Sebbene il processo di connessione di un altoparlante Bluetooth vari da dispositivo a dispositivo, in generale ecco la procedura:

1. Accendi l’altoparlante Bluetooth.

2. Nel menu delle impostazioni Bluetooth sul telefono, computer o tablet, trova un’opzione per associare un nuovo dispositivo;

3. Seleziona il nome del tuo altoparlante Bluetooth dall’elenco;

4. Accoppia i due dispositivi e prova la connessione con un brano.

