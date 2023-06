Quali nomi italiani puoi dare alla tua bambina? + 60 idee

Che tu stia cercando un nome raro o antico per una ragazza: l’Italia ha qualcosa a cui ispirarti! Scopri la nostra selezione dei più bei nomi femminili italiani.

Riepilogo

tu cerchi Un nome che evoca la Dolce Vita, battezzare la tua bambina? Per l’ispirazione, devi attingere alle vaste fonti di idee come il cinema, la letteratura o la cultura italiana in generale! Di Nomi italiani per ragazze Puoi immaginare sole, mare, splendidi paesaggi e la deliziosa gastronomia del Bhutan… non ti resta che scegliere!

Qual è un nome raro di origine italiana per una ragazza?

Nella lista Nomi italiani per ragazze Raramente offerto, lo scopriamo Mattia, Significa “dono di Dio” Allegra significa “gioia” Famiglia Ulteriore. Tra i nomi italiani insoliti, possiamo vedere Berta, Iola, Tola o Encore Rosia. Atalgiza è uno dei nomi più rari Rianna, Fiorella, Albertina o anche Agostina. Siala, Elena, Arla SSe stai cercando un nome insolito per una ragazza italiana ci sono altre opzioni!

Ecco un elenco di altri rari nomi italiani per ragazze: Alicia, Alegria, Antonella, Aura, Clelia, Eleonora, Flavia, Florinda, Gilda, Gina, Giorgia, Giovanna, Gracia, Luana, Maddalena, Marcella, Mirella, Oriana, Perla, Prisca, Silvana, Tania, Zola.

I migliori nomi femminili italiani

Ecco i primi 30 nomi di origine italiana in Francia lo scorso anno:

Quale vecchio nome di origine italiana dovresti scegliere per una bambina?

Giovanna è uno dei nomi propri più antichi in italiano. : Si riferisce alla Bibbia e significa “Dio è misericordioso”. Nella Libreria italiana dei nomi femminili, ti viene presentato un lungo elenco di vecchi nomi Giuliache significa “quella perfetta, Adriana, Alessandra, o anche Ambrosia. Francesca è un nome antico, ed evoca Francesca Serio, la prima donna combattente antimafia! Anche Margherita fa parte di questa lista Luisastimolo Luisa Spagnoli è stata la prima donna imprenditrice made in Italy. La Dolce Vita è la culla del nome Franca Franco Viola è stata la prima a rifiutare il matrimonio combinato.

I significati più belli dei nomi femminili italiani

I nomi italiani hanno spesso un significato molto sottile, soprattutto quando si tratta di ragazze! Alcuni nomi di origine italiana per ragazze, classificati in base alla loro traduzione o significato:

Adela = nobile

Adelaide = nobile lignaggio

Anna = Grazia

Aura = l’or

Alesia = protettrice degli uomini”

Carlo = forte

Elena = la luminosità del sole

Eva = Datrice di vita

Jina = Regina

Lucilla = Luce

Pamela = “fatta di miele”

Silvia = bosco

Melina = miele d’api

Olivia = Oliva

Sonia = saggezza

Ida = Lavoratore

Nomi femminili italiani in lettere

Nel m

Se vuoi nominare la tua bambina con il nome di battesimo “m”, puoi scegliere tra Mathilda, Maria, Melina, Mina, Melia, Madalena, Marcella, Marcelina, Marisa, Margherita, Mariana, Maria.

e d

Se vuoi un nome “D” per la tua ragazza italiana, lasciati ispirare da Tecla, Teodora, Dee, Teresa, Tomasina, Toma, Donina, Tulia, Tatiana.

E tu

Cerchi un nome con “u”? C’è Ubalda, Umberta, Ursula, Ultima, Uma, Ulla.

Nell’E

Scegli tra Elena, Elia, Elsa, Emma, ​​Eva, Eliana, Elena, Ella, Erica per dare a tua figlia un nome italiano con la “e”.

e S

Per nominare la tua bambina con un nome che inizia con S dall’Italia, hai: Sabrina, Serena, Silvia, Sonia, Sabina, Lorenza, Salma, Salvina, Sandra, Santa, Samona.

UN

Un elenco di nomi italiani che iniziano con “a” comprende: Alba, Alma, Ada, Adelaide, Alessia, Adelia, Anna, Aura, Ade, Astra, Abepa, Alta, Alicia.

terminando con A

La maggior parte dei nomi femminili italiani terminano in “a” come Camilla, Carmela, Cecilia, Clara, Clelia, Flavia, Gina, Leona, Laura, Laura, Ida, Lina, Lea, Nina, Paola, Sabrina, Serena, Lucilla. Maria, Viola, Tina, Sonia.