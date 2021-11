Prossimamente Primo Foglio Mag.

Futura lancia il proprio magazine cartaceo :)! Un’avventura esaltante e una sfida per tutta la squadra. Al centro di questo meraviglioso progetto puoi partecipare: rendere la scienza accessibile a tutti. Scopri il programma e vivi la scienza.

A 20 anni dalla sua nascita sul web, Futura continua le sue avventure e la sua evoluzione con lanciare una rivista cartacea, Il primo del suo genere. Una grande sfida che l’intera redazione ha affrontato con il cuore, sempre con i nostri valori fondamentali di La scienza popolare alla portata di tutti E due caviglie rigide per il corpo (e il cuore).

Perché lanciamo una rivista cartacea?

Futura vuole andare oltre Con la creazione di questo nuovo magazine, un primo passo per noi nel mondo appunti (un Grande sfida Per Futura quando conosciamo le difficoltà del settore). Si differenzia dalla rivista in Internet Siete abituati a leggerlo, auguro a questa rivista ambiziosa Installa un lungo tempo di riflessione.

La nostra bussola:

stupire decifrare , reincarnazione, reincarnazione, s’engager.

Come di recente crisi sanitaria il cui discorso accademico è stato (ed è tuttora) spesso oscurato Nuvole Oscurantismo e cospirazionisti, mi sembra tanto importante dare a tutti Chiavi per comprendere il nostro mondo in continua evoluzione E saturo di informazioni.

Così i nostri giornalisti scientifici hanno esaminato quattro domande contemporanee attraverso interviste con esperti, sondaggi e relazioni. quattro file In quattro diverse aree: spazio, pianeta, salute e tecnologie che scoprirai presto. L’idea è quella di offrire a un gran numero di lettori, dai principianti agli appassionati, un’immersione nel cuore di argomenti accademici cruciali per la comprensione di questo periodo.

Sei pronto per imbarcarti in Mag Futura?

Perché questa avventura abbia successo, Futura ha bisogno di te. A poche settimane dal lancio, vi invitiamo a diventare ambasciatori del progetto, in altre parole, ambasciatori della scienza. non troverai Non ci sono annunci in Mag Futura. Abbiamo concepito la rivista Mag come un progetto finanziato dai suoi lettori per garantirne il futuro e l’indipendenza editoriale. l’opportunità è tua Condividi nel cuore della rivista nelle prossime settimane.

abbiamo visitato Una pagina speciale sul sito di crowdfunding di Ulule per partecipare al suo lancio. Il Razzo Sono assemblati e il decollo dipende da te.

Grazie in anticipo per il vostro sostegno e condivisione con i vostri parenti (familiari, amici, aziende, associazioni…) per questo progetto pensato per tutti.