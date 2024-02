Principessa Elisabetta: Il suo presunto fidanzato fa arrabbiare anche la stampa britannica

La principessa Elisabetta in coppia? La famiglia di Nicholas Dodd risponde!

IL mail giornaliera Ho specificamente trasmesso le informazioni e ho parlato di ““Connessione istantanea” di due studenti dell'Università di Oxford nelle sue colonne. Impariamo di più sul giovane di Whitworth, North Manchester. “Nicholas è stato descritto come un “ragazzo intelligente e laborioso”.Si legge in un articolo pubblicato il 19 febbraio. IL mail giornaliera Ho citato un testo scritto da Nicholas Dodd quando entrò all'università che lo attesta. “Ho fatto domanda a Oxford perché volevo avere l'opportunità di studiare in un'università di livello mondiale.“, ha scritto in un messaggio pubblicato sul sito web del Rochdale Sixth Form College, l'istituto dove ha studiato.”Sentivo che dovevo candidarmi, perché non avevo nulla da perdere provandoci! Ne è valsa la pena anche perché questa esperienza ha sviluppato le mie capacità analitiche. Quindi, anche se la mia domanda non viene accettata, le competenze che ho imparato mi aiuteranno comunque. Consiglio di candidarsi anche se dubiti di te stesso. “Non hai nulla da perdere e, se investi il ​​tempo, sarà di per sé un'esperienza utile.”Ha aggiunto la presunta amica della principessa Elisabetta del Belgio.

Ma la famiglia del cittadino ha voluto smentire le voci Notizie serali di Manchester. “Frequentano la stessa università e studiano insieme“, ha confermato un parente.