Perché il consumo di carne è in calo in Belgio? (decifratura)

Il consumo apparente di carne non rappresenta il consumo effettivo di carne pro capite, ma rappresenta piuttosto la quantità di carne disponibile sul mercato, “equivalente carcassa”. Nel 2023 ha raggiunto più di 930mila tonnellate, pari a 79,6 kg pro capite, ovvero 1,2 kg in meno rispetto al 2022.La tendenza è piuttosto verso la stabilità o il declino. Mentre in altre regioni del mondo i consumi sono in aumento, come in alcuni paesi emergenti dove i bisogni aumentano.“, spiega Patrick Schaeffler, presidente della Federazione belga della carne.I numeri del Belgio riflettono la situazione europea dove si tende a cambiare la nostra dieta, anche se le proteine ​​restano un elemento importante.“.

La carne di maiale è in declino

Se la carne di maiale rimane la carne più popolare, nel 2023 si vedrà un calo significativo del 6,2% del consumo apparente pro capite in Belgio. Questa diminuzione si spiega con una diminuzione del 9,9% della produzione netta di carne, ovvero 102.468 tonnellate in meno di “equivalente carcassa” rispetto al 2022, raggiungendo un livello storicamente basso dal 2010. La diminuzione della produzione inclusa “l’origine è dovuta al conflitto in Ucraina che ha portato ad un aumento “Un forte aumento del prezzo dei cereali, che è una delle principali fonti di mangime per i suini.”Sulla scia della crisi in Ucraina, i prezzi dei cereali sono aumentati notevolmentedice Patrick Scheffler.La produzione di carne suina è diventata notevolmente in perdita, poiché i costi sono aumentati più delle ripercussioni che si possono ottenere in termini di fenomeni di mercato. Gli operatori si sono fermati e non riempiono più le stalle. Di conseguenza, la produzione è stata inferioreOggi, se il prezzo di una tonnellata di grano è di 200 euro, durante il conflitto in Ucraina a volte ha superato i 300 euro.