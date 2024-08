Rove Rodeo: il fuoristrada 911

RUF è una casa automobilistica specializzata nel miglioramento delle auto Porsche. RUF è abituata a fornire modelli che aiutano a sostenere la passione ed è conosciuta in tutto il mondo per la sua eccellenza. Con l’introduzione della RUF Rodeo, il produttore tedesco si rivolge agli appassionati di avventure e fuoristrada. Nello spirito della Porsche 911 Dakar e della 959 che vinse la Parigi-Dakar, è una vera avventuriera dalle linee retrò.

La RUF Rodeo si ispira alla Porsche 964, con luci a LED circolari e un paraurti ridisegnato. Per riprodurre al meglio la parte classica, la RUF ha montato uno spoiler a coda d’anatra nella parte posteriore del modello. Il RUF Rodeo si basa su una monoscocca in carbonio e un telaio in fibra di carbonio. I freni sono stati rinforzati sia all’anteriore che al posteriore. Nonostante le sue linee robuste, la Rodeo pesa solo 1250 kg. Come la 911 Dakar, questo modello progettato dalla RUF ha un’elevata altezza da terra. Il produttore aggiunge anche mancorrenti sul tetto in alluminio e cerchi in lega bianca da 18 pollici.

Sotto il cofano si trova un motore turbo flat-six raffreddato ad acqua da 610 CV. Viene fornito con una trasmissione manuale a sei velocità. La combinazione perfetta per godersi un’auto che sembra un’avventura, il tutto in interni confortevoli.