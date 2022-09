[Nos Anciennes Abandonnées] Sotto il sole italiano

I vecchi abbandonati sono tornati. Questa volta, Eric ci fa andare a sud della Francia. Fu in Italia che scoprì una nuova miniera di automobili. E il tempo ha già avuto il suo pedaggio.

Pur creando errori giudiziari

A differenza di molte delle auto e degli oggetti da collezione che ti sono già stati mostrati, i collezionisti non sono gli unici a formare i campi di questi relitti in Italia. La giustizia italiana si è abituata a sequestrare le auto. Quindi, vengono archiviati… ovunque, ovunque ci sia spazio. La preoccupazione è che pochi di loro riescano a districarsi da queste normali cache.

Il tempo fa il suo lavoro, il sole, la pioggia e la fama (non infondata) di lastre di scarsa qualità nell’industria automobilistica italiana degli anni ’70 e ’80, le auto finiscono male.

D’altra parte, dopo un po’, quando le macchine non riescono a riprendersi… il campo può essere completamente abbandonato. Quindi, se Eric conosceva questo posto da 10 anni, questa era la prima volta che vi entrava.

Panorama di (tutta) produzione italiana

Nonostante le condizioni delle auto, non si tratta di un’irruzione. A quanto pare le auto locali sono quelle che incontriamo di più. Ci sono fatti. Le Ritmo sono sorprendentemente tante (anche nella Cabrio) ma sul sito sono visibili anche 500, Autobianchi, Alfa Romeo e Lancia.

Vuoi un veicolo insolito? Tra questi relitti c’è un SUV. Questa è una Rayton Fissore Magnum, di cui sono state prodotte circa 6.000 tra il 1985 e il 2003. Un bellissimo bebè disegnato da Tom Djorda…basato sull’Iveco Daily!

E i francesi (tra gli altri).

Ma le auto sequestrate non sono le uniche auto italiane. Ci sono anche molti europei e molti francesi. Qui stiamo parlando di auto popolari, non aspettarti di trovare la DS Cabriolet Chapron… Peugeot 104 E suo cugino Citroën LN, Renault 5, Renault 4, Dyane, 305, alcuni sono registrati con noi!

I francesi e gli italiani non sono soli. Per completare il tour del campus, segnaliamo il Bedford, il Golf, la Ford Fiesta e persino un Combi. In breve, un pasticcio di tutti i tipi di auto.

E con questo, ci vediamo il mese prossimo, Eric ci ha promesso grandi cose. Inoltre, partiamo con altre foto di questo posto.