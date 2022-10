Uno sciopero nei cieli italiani di venerdì ha già visto cancellati più di 200 voli

I controllori del traffico aereo chiedono nuovamente salari più alti e migliori condizioni di lavoro dopo due movimenti simili ad aprile e luglio.

I viaggiatori italiani ed europei si preparano al Black Friday con uno sciopero dei controllori del traffico aereo della Transsalpine che dovrebbe cancellare centinaia di voli dalla maggior parte dei principali aeroporti. Come in aprile e luglio, chiedono salari e condizioni di lavoro migliori.

Anche Air France e Ryanair sono state colpite

Tija, Società IDA (ex Alitalia) dichiarato Cancellazione di oltre 200 voli nazionali e internazionali. Ma altre compagnie come Air France, British Airways, Lufthansa o Ryanair ne soffrirebbero logicamente.

L’IDA afferma di sperare di dirottare il 20% dei passeggeri cancellati verso “soluzioni alternative” senza specificare quali.

Conseguenze in altri aeroporti

Anche aeroporti come Zurigo, Madrid, Barcellona, ​​Amsterdam… potrebbero risentire dell’effetto rimbalzo. Lo scorso settembre in Europa sono stati cancellati più di 2.400 voli Sciopero dei controllori di volo francesiAltri hanno subito notevoli ritardi, dell’ordine di 45 minuti per ogni volo al confine francese.

Anche in questo caso, il movimento sociale è stato lanciato per chiedere aumenti salariali di fronte all’inflazione, ma le assunzioni hanno subito un’accelerazione.