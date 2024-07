Nordine mette in pericolo la propria vita per salvare Manon, che è accovacciata sul tetto, ma la giovane scivola (Riassunto episodio 1740).

“Tomorrow We Belong” si presenta con il riassunto completo dell’episodio 1740 per venerdì 2 agosto 2024 – Come o quasi ogni giorno, newsactual.fr svela il resto delle macchinazioni della vostra serie TV preferita. In questa nuova puntata, che andrà in onda venerdì 19.10 su TF1, Rachel viene messa in custodia dalla polizia mentre Nordin e Lisa rintracciano Manon.

Il domani è nostro: riepilogo dell’episodio del 2 agosto 2024

Nathan sente delle voci sul suo camion di cibo

In The Spoon, Lizzie è al telefono e fissa un appuntamento con il suo intervistatore a “Boobs”. Nathan sentì la fine della conversazione e chiese alla ragazza se stesse parlando di un nuovo bar. Lizzie spiega che “Boobs” è il soprannome che hanno dato a Little Spoon a causa del marchio. Non è male, spiega. Sconvolto, Nathan cerca quindi di cancellare il segno e spiega a Valentin che non vuole essere uno zimbello. Gli importa di questo camioncino di cibo perché Bart si fida di lui. Valentin fa notare che non ci sono mai state così tante persone da quando è stato lui a portarlo e alla fine decide di aiutarlo a cancellare il segno. Ma durante il pranzo, Nathan sente Jack al telefono parlare di “Little Boobs” e fa notare che il camion del cibo si chiama “Little Spoon”. A Jack non piace il modo in cui Nathan gli parla e se ne va. A fine giornata, Bart porta Nathan e Valentine al The Spoon per congratularsi con loro perché i loro numeri sono ottimi e anche perché sono riusciti a fidelizzare i clienti. Nathan è rassicurato. Ma poi Bart chiede loro perché l’hashtag #boobsdesete è di tendenza sui social media riguardo al camion del cibo. Valentin è divertito dalla situazione, ma Nathan lo è molto meno.

Le Filippine trovano Bastian in una posizione scomoda

Violet e Bastien stanno pranzando sulla terrazza. La filippina si unisce a loro e scopre un preservativo sul pavimento. Si chiede a chi potrebbe appartenere. I due ragazzi sono imbarazzati. Charles arriva nello stesso momento e dice a sua madre che questo preservativo deve essere caduto dalla sua giacca ieri sera.

Poco dopo, Filippine incontra Suizic in ospedale dopo una mammografia. Coglie l’occasione per discutere con il suo ginecologo su come affrontare la questione della sessualità con la figlia diciottenne Violet. Filippine pensa che Violet abbia un fidanzato e non sa cosa ne sa. Presume che la questione della sessualità venga affrontata al liceo. Šožić, che ha parlato, glielo ha confermato. Ha poi spiegato che purtroppo questo non basta. Philbin spiega a Swizzich che vuole che Violet abbia tutte le informazioni necessarie per poter fare ciò che vuole, senza mettersi in pericolo, sentirsi obbligata o addirittura imbarazzata. Suezic ammette a Filipin di avere un figlio e di aver avuto difficoltà quando ha cercato di parlargli di sessualità e di aver capito che lui non voleva necessariamente discutere dell’argomento con lei. Le Filippine temono che possa succedere la stessa cosa a Violet. Swizich consiglia una guida alla vita sessuale degli adolescenti e le suggerisce di lasciarla da qualche parte dove sua figlia la troverà da sola, nel caso voglia evitare una conversazione imbarazzante con lei. Le Filippine scattano una foto del libro come riferimento.

Poco dopo, Bastian è al telefono con Violet, che sta trascorrendo il pomeriggio con Jordan nella capanna. Trovò le prove sul tavolino e ne lesse alcuni passaggi alla ragazza. La filippina lo sorprende e dice che è felice perché il libro gli piace. Bastian è molto imbarazzato. A fine giornata, di nascosto, Violet si immerge nella lettura del manuale.

Manon sta per scappare ma…

Alla stazione di polizia, Martin interroga Rachel. La giovane è sospettata di essere coinvolta nel rapimento di Manon, perché il suo cellulare si trovava in ospedale quando lei si trovava lì, e poi ancora nell’appartamento al momento della scomparsa. Nordine e Roxanne assistono all’interrogatorio da dietro una finestra a senso unico. Rachel spiega a Martin che era in ospedale per un insetto bianco e che è tornata a casa più o meno nello stesso periodo di Manon, e di averla vista in fondo all’edificio con quest’uomo misterioso con un cappello di paglia che avrebbe potuto rimuovere. . Lui lei. Rachel assicura a Martin che ama veramente Manon e che non vede alcun motivo per rimproverarlo per questo. Dietro la finestra a senso unico, Roxanne è convinta che Rachel stia mentendo. Martin spiega a Rachel che avrebbe potuto rapire Manon perché Nordine sta cercando di riaverla indietro. Rachel ammette che quando è arrivata a Sete, pensava di poter tornare con Nordin, ma ha cambiato idea, perché Nordin è perdutamente innamorato di Manon. Ma Martin sottolinea che anche lei è un’appassionata di scacchi e che è stata arrestata durante una protesta contro la polizia qualche anno fa. Rachel lo corregge dicendo che era una manifestazione per denunciare la violenza della polizia. La giovane donna si dichiara innocente, ma Martin decide di metterla in custodia di polizia.

Aaron dice a Lisa che la questione di andare a Berlino è ancora allo studio. Vuole davvero sostenere lei e Amal, ma questo progetto solleva molte domande. Riuscirà a trovare lavoro lì? Il St. Clair’s Hospital sarebbe disposto a reintegrarlo se decidesse di tornare? Nel frattempo, il telefono di Lisa inizia a vibrare ripetutamente. Incuriosito, Aaron afferra il telefono della giovane e scopre misteriosi messaggi di Martin, accompagnati da emoji: “Mi manchi”, “Torna presto”, ecc. Lisa è rimasta sorpresa e ha assicurato ad Aaron che era un errore. Ma quest’ultimo resta scettico. Poco dopo, alla stazione di polizia, Lisa ha chiesto a Martin chiarimenti sui messaggi. Martin è sorpreso di leggerlo e assicura alla giovane di non averlo mai scritto. Quindi controlla il telefono per scoprire di aver ricevuto messaggi da Lisa misteriosi quanto i suoi. Timothy, presente, prende i due telefoni. È convinto che Sungam abbia violato i loro telefoni. Spiega a Martin e Lisa che può sembrare un discorso romantico, ma in realtà Sinjam sta continuando la partita a scacchi.

Non lontano da lì, Manon riprende i sensi e tenta nuovamente di salire le scale usando l’unica gamba buona. Una volta arrivata in cima, si ritrova davanti ad una porta a vetri, che rompe con la mano. Ma ha iniziato a sanguinare copiosamente. Allo stremo dei nervi, crolla in lacrime.

Nel frattempo, Roxanne e Timothy informarono Martin che Songam aveva scritto loro. Manda loro una scacchiera. I pezzi del gioco rappresentano le persone della stazione di polizia. Manon e Roxanne sono pedine e Martin è il re. Timothy crede di voler dare scacco matto al comandante Constant e suggerisce di metterlo sotto protezione della polizia. Martino rifiuta. Timothy poi gli rivela di aver riconosciuto gli ebanisti della zona che lavoravano il legno di jatoba trovato nella casa di Manon. Roxanne ammette che tutto ciò potrebbe scagionare Rachel.

Lisa e Nordine visitano gli ebanisti e apprendono da un ebanista che il suo vecchio laboratorio non è stato ancora venduto. Sul posto sono accorsi due agenti di polizia. Intanto Manon riesce ad aprire la porta e si ritrova sul tetto del laboratorio. La giovane donna sta risalendo il crinale (la parte alta) per attraversarlo quando contemporaneamente arrivano Manon e Lissa. Manon comincia a scivolare. Senza esitazione, Nordin camminò sulle colline per aiutarlo. Mentre tende la mano, la donna scivola improvvisamente lungo la pendenza del tetto e scompare. Nordine lancia un grido di paura. Manon è caduta dal tetto?

Trova Il domani ci appartiene dal lunedì al venerdì alle 19:10 su TF1