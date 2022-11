Mondiali 2022: Christophe Deschavanne ha commesso un grave errore

sabato 26 novembre La Danimarca ha dovuto inchinarsi alla Francia Per i giocatori premium, come nel caso di Kylian Mbappe.

È quest’ultimo che Christophe Deschavanne ha voluto dare il benvenuto su Twitter rendendo omaggio al suo talento. Un elogio che probabilmente sarebbe passato inosservato se non fosse stato per le sue ultime parole: “È decisamente molto bravo… Kylian Mbappé deve venirne fuori. La fine della maledizione per i detentori della coppa .. Congratulazioni alla squadra francese !! Lui continua: Fa rabbrividire i bambini! Anche se è successo alla Dakar c’è polemica. “

È decisamente molto bravo… la sua carriera dovrebbe essere così @dipendente …la maledizione dei coppieri finisce…pra-fu @dipendente. Fa rabbrividire i bambini! Anche se è successo a Dakar e ci sono state polemiche 🙁 – Christophe Decavanne (@CDechavanne) 26 novembre 2022

Ovviamente, il padrone di casa francese ha confuso Dakar e Qatar, ma il danno era fatto e presto ha attirato molti netizen, desiderosi di prendere in giro Christophe Deschavanne.

Sì, è come una gara

Parigi Qatar, non è più quella di una volta! – Angèle ✨ (@unadjusted) 26 novembre 2022

nessuna discussione!

Io, mi sto divertendo in Senegal! -Giuseppe Balsamo (@GiuseppeBalsamo_) 26 novembre 2022