Molti belgi possono sorridere di nuovo e trasformare in realtà i loro progetti immobiliari!

Se il calo delle tariffe fosse confermato, molti belgi torneranno a sorridere e potranno finalmente realizzare i loro progetti. In effetti, l’aumento dei tassi di interesse ha fortemente influenzato la capacità dei belgi di contrarre prestiti, o addirittura ha reso impossibile il loro progetto, portando ad un forte calo del numero di prestiti concessi lo scorso anno. “Anche l'estensione della durata dei prestiti non ha permesso di riacquistare la capacità di contrarre prestiti (con una rata mensile fissa), simile a quella che avevano i mutuatari due anni fa. Ce lo ha detto Philip Ledent, economista dell’ING. “Non sempre immaginiamo l'impatto di questo aumento dei tassi di interesse di circa il 3%, che ha portato ad una diminuzione della capacità di prestito di circa il 15%. Per compensare, i mutuatari non hanno avuto altra scelta che aumentare le loro rate mensili, cosa che è stata possibile grazie al meccanismo di indicizzazione dei salari, che ha permesso al mercato “I mercati belgi resistono meglio di quelli francese, olandese e tedesco, o peggio, come in Lussemburgo, dove non c'è più mercato. Là tutti aspettano”.

Pertanto, il suo impatto sul mercato belga è limitato. “Non crediamo che gli acquirenti abbiano rinunciato al loro progetto, ma stanno impiegando più tempo per realizzarlo. Stanno calcolando attentamente le loro spese mensili e il costo per acquistarlo o costruirlo. Sono molto interessati al PEB di l’immobile desiderato e pianificare di lavorare per migliorarlo, consentendogli inoltre di continuare a risparmiare e quindi ad accumulare gli sforzi necessari per acquistare/costruire un immobile.lo identifichiamo anche presso BNP Paribas Fortis. I tassi ipotecari sono crollati drasticamente: perché questo sta avendo un impatto reale sulla capacità di contrarre prestiti READ "Il prezzo dei pannolini è raddoppiato in pochi mesi", osserva Petros: i genitori dovrebbero temere un forte aumento?