Mangiano maki e… cadaveri: 600 giovani di Bruxelles si cimentano in carriere tecniche nell'EFP Talent Challenge (video e foto)

“Uhm… oh sì, cetriolo!”

Yannis ha quasi arrotolato i suoi maki senza il nucleo verde. Ma il capo Tuta Botawong non si lascia scappare nessuna delle azioni del giovane. Con Charlotte alla testa, lo studente del Child Jesus Institute apre la sua sfoglia di alga nori, che ha usato come pasta sfoglia. Fa scivolare le fette di cetriolo sul riso appiccicoso, poi racchiude il tutto in un cilindro stretto, tenuto fermo da una stuoia di bambù. Poi taglia i suoi involtini di riso. I suoi maki sono un po' cadenti e difficilmente paragonabili a quelli dello chef. “Non è così semplice”, scivola Yannis. Ma con la maionese al wasabi che preparerà successivamente, i suoi primi passi nel servire la cucina giapponese rimangono convincenti nel suo gusto.

I giovani di Enfant Jésus, a Etterbeek, hanno lanciato il loro primo maki sotto la supervisione del formatore Touta Bootawong, in uno dei workshop dell'EFP Talent Challenge. © Ida – Mathieu Golinfox

L'adolescente della Etterbeek School e la sua classe sono tra i 600 studenti di 18 scuole di Bruxelles che esporranno all'EFP il 15-16 febbraio 2024. Il Centro di formazione professionale per lo studio e il lavoro di Bruxelles sta organizzando la 5a Talent Challenge. Il principio è interessante: ogni quarto d’ora si susseguono una ventina di workshop poco più lunghi di uno su TikTok. Gli studenti del secondo e terzo anno ricevono un insegnamento molto semplice e poi si trasformano in un tecnico del riscaldamento, un agente di viaggio, un giardiniere, un tolettatore di cani, un autista Clark, un assistente per l'infanzia, un muratore, un macellaio e un assistente per l'infanzia. Un fiorista, un pasticcere, un idraulico, uno sviluppatore web, un motociclista, un bodybuilder e persino… Undertaker.

Cleo Duponchelle. © Mathieu Golinfox

Nawras “Non è l'età in cui diciamo a noi stessi: 'Fantastico, voglio fare il becchino', ma suscita curiosità e fa domande.”

Sul suo sudario, il tirchio Donald Trump aspetta di allacciarsi la cravatta. Intorno alla top model un giorno il viavai degli agenti di pompe funebri. Decorano la bara con ghirlande, aprono gli schermi e mettono una foto del defunto. Sono silenziosi quasi quanto un'impresa di pompe funebri. “Non è un'epoca in cui diciamo a noi stessi: 'Fantastico, voglio fare l'impresario di pompe funebri', ma suscita curiosità e fa domande”, afferma Cleo Duponchelle, impresario di pompe funebri e allenatore. carriere nel servizio personale. La persona deceduta deve essere curata. Nella sua toilette o nella disposizione della stanza. Ci rendiamo anche conto, purtroppo, che non hanno mai affrontato la morte.

Il buon Donald Trump funge da modello per formare gli adolescenti alla professione di impresario di pompe funebri, grazie ai consigli dell'imprenditore Cleo Duponchelle. Nodo di cravatta sottile. © Ida – Mathieu Golinfox

Per ironia della sorte, in un altro angolo della stanza, è stato allestito un laboratorio per la cura dei bambini. “Ci prendiamo cura di tutti i periodi della vita”, dice ridendo Vincent Girol, direttore dell'EFP. “Dalla nascita alla morte. Nel frattempo mangiamo, costruiamo la nostra casa, andiamo in vacanza…” I ragazzi non sembrano avere più familiarità con il fasciatoio che con il sudario. “Fa un bambino dopo ogni pasto”, dice l'addestratore mentre il pannolino viene posizionato dolorosamente sulla bambola. “Il colore delle sue feci dipende da ciò che mangia.” Deve rimanere attenta mentre un giovane lega il bambino immaginato al suo passeggino. “No, ma fai attenzione, lo stai soffocando!” Non fiderai tuo figlio di quella persona, ma dei tuoi compagni di classe. Alcuni cliché sessuali sono duri a morire.

“Non è impossibile germinare.”

Kinga. © Mathieu Golinfox

Nawras Mettiamo insieme i fili elettrici per cercare di far funzionare le due luci su entrambi i lati. Non è stato facile.

A spelare i cavi e poi a collegarli all'interruttore, per fortuna le ragazze non sono le ultime. Kenja mostra con orgoglio la sua maglietta personalizzata dell'Holy Casco Family Institute di Schaerbeek. “Abbiamo messo insieme i cavi elettrici per cercare di far funzionare le luci su entrambi i lati. Non è stato facile, ma con due o tre spiegazioni ha funzionato. Eric Henrion, elettricista e formatore, è d'accordo: “L'elettricista può essere spaventoso, ma è una carriera che ha un senso.” “Devi solo fare le cose nel modo giusto.” La bambina non sa ancora cosa farà dopo, “ma servire il cibo mi fa venire voglia.” Comunque, la sua insegnante è pieno di elogi per questo principio di sfida del talento. “Questa giornata è per la nostra classe “L'orientamento del secondo anno, che mira a scoprire molte professioni durante tutto l'anno”, concorda Samuel Edmetal, insegnante di tecniche di espressione. “Sono molto entusiasti e vogliono per imparare. Stiamo lavorando a monte anche sulla coesione del gruppo. Quindi, con ogni sfida, impariamo di più sugli studenti. Non è escluso che ciò possa portare a direttive. Comunque è divertente lavorare con le mani.

L'elettricista e formatore Eric Henrion impedisce ai giovani di abbinare il blu e il marrone. “Altrimenti: Foglio!” © Ida – Mathieu Golinfox

Gli studenti del secondo e terzo anno delle scuole superiori hanno potuto guidare l'ascensore Clark per azionarlo, su uno schermo virtuale. © Ida – Mathieu Golinfox

Luca. © Mathieu Golinfox

Nawras Guidare tra i coni, parcheggiare, era ancora difficile. Mi piacevano di più i computer.

Lucas scende dal simulatore di Clark. Lo studente quindicenne ha espresso il suo apprezzamento per questo. Anche i suoi amici del Monjoie Institute di Uccle lo hanno applaudito. “Guidare tra i coni e i parcheggi era ancora difficile. A parte questo, abbiamo visto parecchi lavori. Mi sono piaciuti molto i laboratori informatici. Il giovane non ha ancora trovato la sua strada. Comunque non è questo l'obiettivo di oggi. È difficile per vedere l'impatto”, ha detto. “L'idea è di seminare i semi della contemplazione tra i giovani”, dice Myriam Vanrooy, direttrice della comunicazione dell'EFP, che indica una trentina di professioni affrontate nelle 20 sfide proposte. Forse, quando sceglieranno una direzione, ripenseranno ai giorni nostri. Alcune persone non sono ancora pronte per diventare agenti di viaggio, poiché durante il test non riescono a localizzare il Portogallo su una mappa. Per quanto riguarda la cucina, divorava il sushi. “Per alcuni, cucinare rimarrà nella migliore delle ipotesi un hobby”, conclude lo chef Tuta Botawong. “Gli appassionati sono quelli che imparano meglio. Per avere successo in questa professione, ci vuole tecnica, pratica, pazienza ed esperienza. Per loro, il wasabinaise funzionerà.”

+ VET Talent Challenge: tutte le informazioni qui.

+ Sfida di talenti Succede anche In Vallonia Nella primavera del 2024, Organizzato dall'IFAPME. Ecco le date previste: Charleroi 14 e 15 marzo, Liegi 28 e 29 marzo, Louvre 4 e 5 aprile, Libramont 11 e 12 aprile 2024, Ververso 11 e 12 aprile, GameBlocks 11 e 12 aprile, Dinant 18 e 19 aprile, Feller 18 e 19 aprile, Pervez 25 e 26 aprile Tornai 25 e 26 aprile