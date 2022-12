Il mondo del calcio piange una delle sue leggende: “The King” Pelé è morto

Dopo una lunga malattia, si è spento giovedì all’età di 82 anni Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelé.

ilLeggenda del calcio e unico giocatore nella storia ad aver vinto tre volte la Coppa del Mondo, il brasiliano Pelé, Edson Arantes do Nascimento con il suo nome completo, è morto giovedì all’età di 82 anni. Una delle sue figlie, Kelly, lo ha annunciato su Instagram.







“Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”, ha scritto Kelly Nascimento nella didascalia di una delle foto in cui possiamo immaginare Pelé sdraiato sul suo letto d’ospedale e sostenuto dalle mani dei suoi cari . Pelé, che combatte contro il cancro al colon dal 2021, è stato ricoverato all’ospedale Albert-Einstein di San Paolo un mese fa per essere curato per un’infezione respiratoria.

La leggenda è stata principalmente vittima di mancanza di respiro e ha anche subito un intervento chirurgico per curare le metastasi che sono state scoperte all’inizio di quest’anno, secondo il quotidiano locale Always.

Considerato il miglior giocatore di tutti i tempi, Pelé è l’unico ad aver vinto tre Mondiali da giocatore, nel 1958, 1962 e 1970. Edson Arantes do Nascimento è nato il 23 ottobre 1940 a Tres Coraço, Minas Gerais, Brasile . Avrà segnato 1.281 gol in 1.363 partite (di cui 77 in 91 presenze con il Brasile).

Questo puro genio in attacco ha anche una comprovata esperienza con i due club professionistici che ha conosciuto (Santos FC e New York Cosmos) tra cui la Coppa Intercontinentale (1962 e 1963), la Copa Libertadores (1962 e 1963) e gli Stati Uniti (1977). ) e undici campionati di San Paolo negli anni Cinquanta e Sessanta.

Il giocatore del ventesimo secolo è stato incoronato dalla FIFA con il premio come miglior giocatore del Pallone d’Oro della Coppa del Mondo FIFA 1970 nel 2013. Ha giocato 831 partite ufficiali contro 767 gol. Secondo la Fifa, che conta anche tutte le sue amichevoli, avrebbe collezionato 1.363 presenze e segnato 1.281 gol (di cui 6 5-5, 30 doppi e 92 doppi). Nella Coppa del Mondo, Pelé ha segnato 12 gol in 14 partite e ha segnato almeno 1 gol in 4 edizioni.