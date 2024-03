L’intelligenza artificiale generativa può prevedere il futuro molto meglio di noi

Tempo di lettura: 2 minuti – avvistato Azienda veloce

Per raggiungere il successo nel settore economico, dobbiamo essere in grado di determinare nel modo più accurato possibile cosa porterà il domani. Non c'è bisogno di una sfera di cristallo per cimentarsi nel gioco delle previsioni. Esistono sufficienti strumenti di modellazione per questo scopo e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa (AI) può aiutarci a diventare più efficienti.

Frutto della collaborazione tra la London School of Economics, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e l’Università della Pennsylvania, Uno studio recentemente pubblicato Sottolinea che i nuovi sistemi di intelligenza artificiale sembrano essere in grado di prevedere il futuro con sorprendente precisione. In questo campo, quelli che generano testo (come ChatGPT), sono conosciuti come “modelli linguistici di grandi dimensioni” (Grandi modelli linguisticiLLM) sarebbero infatti più talentuosi degli umani.

Dodici IA contro 925 persone

“Prevedere accuratamente il futuro è estremamente importante per molti aspetti dell’attività economica umana, in particolare per i settori manageriali come il diritto, gli affari e la strategia”.maschio Pietro s. Parcospecialista di intelligenza artificiale al MIT e coautore dello studio. Come riassume Fast CompanyCi sono dozzine di titolari di LLM che sono in grado di prevedere il futuro in modo accurato ed efficiente come un team di 925 previsori umani. In ogni caso questo è quanto indica lo studio basato sulle previsioni a tre mesi.

Tra le trentuno domande rivolte a dodici dispositivi intelligenti e ad alcune migliaia di persone nell’ultimo anno, abbiamo trovato, ad esempio: “Hamas perderà il controllo della Striscia di Gaza prima del 2024?” Oppure “Un membro dell’esercito americano morirà nel Mar Rosso prima del 2024?” un risultato? L’intelligenza artificiale si è comportata in modo simile agli umani.

In secondo luogo, i modelli linguistici di grandi dimensioni sono stati informati delle risposte medie fornite dalle 925 persone e gli è stato chiesto di modificare le loro risposte, consentendo un aumento delle prestazioni dal 17% al 28%.

Pietro S. ha detto: Park si è detto non sorpreso dalle risposte, considerando che alla luce degli impressionanti progressi raggiunti dall’intelligenza artificiale, “Era ragionevole credere che le capacità cognitive dell’intelligenza artificiale avrebbero continuato a progredire”..

Se i grandi modelli linguistici riuscissero a sostituire gli esseri umani in termini di previsioni, “Inizierà a diventare tutto davvero strano.”come riassunto da uno specialista di intelligenza artificiale su X (ex Twitter).

“Silicon Crowd Wisdom” Una folla di 12 LLM equivale a gruppi di 925 meteorologi umani, e tutto sta per diventare davvero strano.https://t.co/TFiSOHdqlF -JV (@jovisaib) 4 marzo 2024

Gli esseri umani il cui compito è prevedere cosa accadrà tra tre mesi o dieci anni possono iniziare a temere per il proprio lavoro, come ad esempio i meteorologi.