Le auto elettriche diventeranno più convenienti che mai? Ecco la risposta dell'esperto

Vengono presentate sempre più auto elettriche, soprattutto al Motor Show di Ginevra. Questo fenomeno apre la strada alla possibilità di democratizzare questo tipo di veicoli nei prossimi anni, poiché oggi il commercio di auto elettriche è ancora riservato a clienti esigenti.

“Attualmente disponiamo di più di 100 diverse auto elettriche in diverse concessionarie in Belgio. Quindi l'offerta è davvero in espansione.”“, conferma Christophe Dupont, portavoce di FEBIAC. Ciò porterà in futuro a una tendenza verso modelli più convenienti e accessibili a un pubblico più ampio. Il lancio di nuovi modelli da parte dei produttori indica la possibilità di democratizzazione dei veicoli elettrici nel prossimo futuro.