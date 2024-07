Le 5 migliori serrature connesse del 2024 e guida all’acquisto: come scegliere la serratura connessa?

Nel 2024, il mercato delle serrature interconnesse vedrà una crescita enorme. Questo successo dimostra l’attenzione e l’importanza data alla sicurezza e al comfort nelle abitazioni. Questa guida spiega come trovare la serratura intelligente perfetta, con una selezione dei nostri cinque modelli di serratura preferiti!

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

I 5 migliori oggetti connessi del 2024: come scegli il tuo oggetto connesso per migliorare la tua vita quotidiana?

Le nostre 5 migliori serrature connesse

Nuki Smart Lock 3.0 Pro è un lucchetto connesso

Lucchetto connesso Nuki Smart Lock 3.0 Pro © Amazon

Grazie al modulo Wi-Fi integrato, Nuki Smart Lock 3.0 Pro offre la possibilità di chiudere e aprire la porta da remoto. Accessibile con un semplice tocco sullo smartphone, l’app Nuki offre il controllo completo sull’entrata e l’uscita dalla tua casa.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro dispone di una funzione di sblocco automatico tramite Bluetooth. Quando lo smartphone si avvicina, il blocco si disattiva automaticamente. È compatibile con diverse tipologie di sistemi domotici, per un’esperienza più intuitiva. Per far entrare i tuoi cari e i tuoi ospiti nella tua casa, concedi facilmente le autorizzazioni di accesso remoto. A tale scopo è sufficiente impostare intervalli di tempo specifici o aprire manualmente la porta tramite l’app.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

Serratura per porta connessa Yale Linus Smart Lock

Lucchetto Yale Smart Living 05/101200/SI Linus Connected, lucchetto di design argento, sicuro e senza chiave © Amazon

Un vero gioiello di tecnologia, la serratura senza chiave Yale Linus Smart Lock è ricca di funzionalità pratiche. Il suo design elegante e le linee precise si integrano armoniosamente in qualsiasi ambiente, sia moderno che classico.

Il blocco e lo sblocco vengono effettuati da remoto tramite l’app Yale Access, disponibile su smartphone e Apple Watch. Grazie alla geolocalizzazione integrata, la serratura rileva il tuo smartphone per sbloccare automaticamente le tue porte. Il blocco automatico si attiva dopo ogni passaggio per garantire una sicurezza ottimale, anche se te ne dimentichi. Yale Linus è dotato della tecnologia DoorSense, che ti consente di monitorare la tua porta in tempo reale tramite l’app. Le entrate e le uscite ti vengono notificate istantaneamente.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

Serratura a codice connessa Bold Smart Lock

Bold Smart Lock – Cilindro di chiusura SX-33 – Bold Connect – Collezione ©Amazon

Come ogni serratura intelligente, la Bold Smart Lock può essere controllata da remoto tramite un’app dedicata: “Bold”. Un piccolo extra? Puoi condividere codici PIN temporanei con i tuoi ospiti per consentire loro l’accesso alla tua casa in orari specifici. Se dimentichi lo smartphone o non riesci ad accedervi ti verrà fornito un PIN temporaneo per sbloccare la tua casa. Questa serratura intelligente ha una funzione di sblocco automatico tramite Bluetooth.

Caratteristiche Smart Lock in grassetto:

Compatibile con tutte le tradizionali serrature europee;

Certificato SKG;

La sua installazione è semplice e veloce.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

Installa la serratura connessa Igloohome Smart Deadbolt

Catenaccio intelligente Igloohome – Serratura intelligente | PIN e Bluetooth | Accesso remoto © Amazon

La Igloohome Smart Deadbolt è una serratura versatile, ideale per chi vuole unire le prestazioni alla praticità. L’accesso può essere gestito sia tramite l’app Igloohome che tramite Bluetooth utilizzando il proprio smartphone. A differenza della maggior parte delle serrature connesse, Igloohome Smart Deadbolt funziona indipendentemente da una connessione Internet. Si sincronizza direttamente con l’app, permettendoti di controllare la serratura da remoto, anche quando la tua casa non ha accesso al Wi-Fi.

Questa serratura intelligente dispone di un’ampia gamma di funzionalità per facilitare la tua vita quotidiana e garantire una sicurezza ottimale:

Blocco automatico dopo ogni utilizzo;

Controllare l’accesso utilizzando codici PIN univoci o temporanei;

Allarme antintrusione e protezione antifurto.

Installazione semplice, non sono richiesti professionisti.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

Serratura connessa a Netatmo

Serratura per porta, Smart Lock e chiave Netatmo © Amazon

La serratura connessa Netatmo è sicuramente il modello più forte di questa selezione. Unisce materiali resistenti e tecnologia all’avanguardia per garantire la massima sicurezza.

Questo cilindro connesso funziona con un esclusivo sistema di chiave intelligente, che lo rende praticamente a prova di manomissione. In caso di smarrimento o dimenticanza delle chiavi, la serratura può essere facilmente gestita da smartphone. L’accesso alla condivisione è sicuro e consente agli utenti di accogliere i visitatori in tutta tranquillità. La serratura Netatmo funziona con 4 batterie AAA e una batteria ricaricabile tramite USB.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

Come funziona una serratura connessa?

Un dispositivo innovativo, una serratura connessa, o serratura intelligente, sostituisce il tradizionale meccanismo a chiave con metodi di autenticazione digitale. In altre parole, può essere bloccato e sbloccato senza utilizzare una chiave fisica.

Una serratura intelligente include componenti elettronici che creano interazione remota tramite app o assistenti vocali. Di solito utilizza Wi-Fi o Bluetooth per comunicare con altri dispositivi. La serratura può essere aperta e chiusa in diversi modi:

tramite smartphone o tablet;

Grazie al codice di accesso digitale;

Attraverso le impronte digitali.

Utilizzando un interruttore collegato.

Perché scegliere una serratura connessa?

Il controllo remoto delle serrature connesse offre loro una grande flessibilità, consentendo agli utenti di gestire la sicurezza domestica anche quando sono assenti. Inoltre, l’utilizzo di chiavi tradizionali e serrature classiche presenta numerosi rischi, come lo smarrimento o il furto. Con una serratura intelligente, non avrai più bisogno di portare con te decine di chiavi o di preoccuparti costantemente di perderle. Sarà un ottimo alleato anche contro i tentativi di effrazione.

Le funzionalità offerte dalle serrature digitali possono essere pratiche nella vita di tutti i giorni. Alcuni modelli di serratura permettono di monitorare lo stato delle porte da remoto e ricevere notifiche in tempo reale…

Qual è la migliore serratura per porta?

L’idea della migliore serratura intelligente è soggettiva, perché ogni modello e tipologia di serratura è diversa, così come ogni esigenza. Il tipo di porta, il livello di sicurezza richiesto, il budget, l’installazione e la funzionalità sono tutti criteri da considerare nella scelta. Tuttavia, se stai cercando un modello di alta qualità che unisca comfort, praticità e affidabilità, Nuki Smart Lock 3.0 Pro rimane una scommessa sicura per la massima sicurezza.

Quale serratura connessa scegliere?

Le serrature connesse hanno così tanto successo che sul mercato compaiono costantemente nuovi modelli. La scelta di una serratura intelligente è una questione personale, perché dipende soprattutto dalle esigenze di ciascun individuo.

La compatibilità del dispositivo e del prodotto con il sistema domotico è una condizione importante al momento dell’acquisto. Allo stesso modo, i metodi di autenticazione forniti devono essere sufficientemente sicuri e facili da usare. Inoltre, potrebbe essere interessante scegliere modelli di serratura con funzionalità aggiuntive come la cronologia delle attività, l’accesso condiviso per gli ospiti o anche le notifiche. Tecnicamente, assicurati che il modello scelto sia adatto al tipo di porta, alle specifiche e al cilindro. È preferibile scegliere un dispositivo che abbia più posizioni di apertura per facilità d’uso.

I 5 migliori gadget mobili per gli amanti della tecnologia e guida all’acquisto: come scegliere i tuoi gadget tecnologici?