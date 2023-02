Galaxy Book Ultra First Edition combina la potenza con la massima connettività – Samsung Italy Newsroom

Galaxy Book3 Ultra, il nuovo PC di punta di Samsung, spinge i confini con il processore più potente della serie Galaxy Book e una connettività senza precedenti all’interno dell’ecosistema Galaxy.

Le prestazioni di Galaxy Book3 Ultra sono estreme. Il risultato: produttività inaspettata e creatività senza limiti. Il potente computer è dotato di un 13H Gen Intel® Core™ i9, la scheda grafica per laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 garantisce una grafica di qualità da studio, display 3K Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici per prestazioni visive straordinarie.

Con la connettività ininterrotta di Galaxy Book3 Ultra, puoi accedere facilmente all’ecosistema Galaxy. Con Samsung Multi Control, puoi utilizzare la tastiera e il trackpad del Galaxy Book3 per controllare il tuo tablet e persino il tuo smartphone. Trasforma il tuo tablet Galaxy in un secondo schermo con la funzione Second Screen. Connettiti ovunque con Microsoft Phone Link e funzionalità come hotspot istantaneo e siti Web moderni. Il Galaxy Book3 Ultra spinge chiaramente i confini del PC e apre un nuovo mondo più connesso.

Consulta l’infografica per ulteriori informazioni sul nuovo Galaxy Book3 Ultra.