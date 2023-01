Lo standard convincente manda tre gol a Eupen e alla sua difesa instabile

Lo Standard de Liege ha ritrovato la strada venerdì contro l’Eupen dopo che l’Anversa l’aveva battuto la scorsa settimana (4-1). Il popolo di Liegi ha già vinto 3-1 contro i germanofoni in nome della 23esima giornata di Lega Pro, e torna in pista per la 1 gara di qualificazione.

Tuttavia, l’incontro non è iniziato così perfettamente per Rouches, che lo ha scelto come un panda freddo dopo soli dieci minuti di gioco. Lungi dall’essere rassicurata, la difesa di Liegi se ne andò inspiegabilmente Brandon Baye Gira intorno al rettangolo e preferisce colpireIsaac Christie Davis. Spedizione trasferita tramite Arnaud Boudard in piedi Regan Charles Cook, reazione per lo 0-1 (11).

Poi abbiamo pensato che Standard fosse comunque andato a una riunione complicata La gente di Liegi ha reagito rapidamente, con carattere, tornare nella direzione di marcia.

Squadra Ronnie Dela – sollevato a causa delle partenze da Dennis Dragos et al Alexander Polyevich Ha assediato il campo avversario e ha raccolto i frutti costringendolo a entrare in partita per mezz’ora.

sfondare levis Poi ha fatto un lavoro disordinato nel oblungo Eupenois per toccare finalmente William Balisha Il cui forte colpo non gli ha lasciato scampo Lennart Moser.

Il primo colpo da cui Eupen non ha avuto il tempo di riprendersi. Procedura difensiva panda Hanno fatto qualche danno dopo soli 4 minuti quando una mischia ha posto le basi per un tiro da Filippo Zinkernagel. Un’espulsione inarrestabile per il 2-1 e consentire allo Standard di rientrare negli spogliatoi in vantaggio.

Bene nel secondo periodo, Liegewa ha logicamente ampliato il divario prima dell’ora. Una nuova diapositiva della difesa di lingua tedesca – da Lambert In questo caso – offerto a Passo Breca Occasione per il 3-1 con un gol pieno di potenza e creatività (59′).

Ben organizzato, lo Standard ha corso senza problemi l’ultima mezz’ora di gioco, sprecando anche fantastiche occasioni di ribaltamento.

Con 37 punti sul cronometro, lo Standard passa temporaneamente al quinto posto nella Pro League. Dietro La Gantoise (38 punti) e Club Bruges (37 punti).

Eupen è 15° con 20 punti, a pari merito con il primo classificato Zulte Waregem.