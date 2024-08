Lavorando a lungo metti a rischio la tua salute

Aumento dello stress. ansia. mal di schiena lombare. Ipertensione. Se lavori per molte ore in ufficio, potresti essere consapevole degli effetti del superlavoro sulla tua salute.

Ma nel dibattito sull’opportunità o meno di passare alla settimana lavorativa di quattro giorni, alcune aziende si stanno muovendo nella direzione opposta. A luglio, la Grecia Approva la legge Ciò consente ad alcuni datori di lavoro di implementare una settimana lavorativa di sei giorni, mentre Samsung dovere Anche i suoi dirigenti lavorano sei giorni alla settimana. Ciò solleva la questione degli effetti delle lunghe ore di lavoro sul corpo.

Nel 2021, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno pubblicato a relazione Descrive in dettaglio i rischi per la salute derivanti dalla fatica. Il rapporto indica che le giornate lavorative lunghe, limitate a più di 55 ore settimanali, sono state responsabili di 745.000 decessi dovuti a ictus e malattie cardiache nel 2016, con un aumento del 29% rispetto al 2000.

“Ci sono dati sufficienti per dimostrare che il sovraccarico di lavoro è la principale malattia professionale nel mondo”, afferma Alexis Descaza, ricercatore presso l’ospedale e l’università di Angers-Inserme. Come mostra la ricerca, anche la settimana lavorativa di quaranta ore, a lungo considerata lo standard per l’equilibrio tra lavoro e vita privata, potrebbe non essere così benefica per la salute come ci si aspetta.

Gli effetti del sovraccarico di lavoro sulla salute possono essere diretti o indiretti. Lo stress associato a lunghi orari di lavoro può incidere direttamente sulla salute perché mantiene il corpo in un costante stato di combattimento. Ciò porta ad a Aumento dei livelli di cortisoloChe influisce sui livelli di zucchero nel sangue e indebolisce il sistema immunitario.

Col tempo, Se questo stress diventa cronicoCiò può portare a una serie di problemi di salute, tra cui ipertensione, emicrania, ansia, depressione, problemi digestivi, problemi cardiaci, arresto cardiaco, attacchi di cuore o problemi del sonno.

Lavorare per orari prolungati può anche avere effetti indiretti, riducendo il tempo che una persona può dedicare ad attività salutari. “Quando lavori troppo, non hai tempo per dormire bene, mangiare bene o fare esercizio fisico”, afferma DeScata. Sostituendo le attività ricreative, come camminare o trascorrere del tempo con la famiglia, con il superlavoro, gli effetti negativi sulla salute possono peggiorare. READ Allergie. Ritorno anticipato dei pollini: come proteggersi?

Come mostra la ricerca, questi effetti negativi sulla salute potrebbero non manifestarsi se non anni dopo. Nel Un rapporto pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Organizzazione Internazionale del Lavorola maggior parte dei decessi legati al superlavoro riguardava lavoratori di età superiore ai sessant’anni, che riferivano di aver lavorato cinquantacinque o più ore quando erano più giovani.

Secondo Grace Simbagwe, ricercatrice presso la Indiana University School of Public Health di Bloomington, “dieci anni sembrano essere il periodo in cui si vedrebbe un graduale aumento” degli effetti cumulativi sulla salute del superlavoro. Per coloro che lavorano per molte ore in un periodo di tempo più breve, ad esempio completando un progetto stressante, gli effetti sulla salute sono minori e possono essere mitigati prendendo una pausa prolungata dal lavoro.

Sebbene gli effetti più forti si osservino nelle persone che lavorano più di cinquantacinque ore a settimana, Simbagwe sottolinea che queste conseguenze si riscontrano anche in chi lavora più di quaranta ore a settimana.

Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, i dipendenti trascorrono una media di 3,46 ore al giorno. Per chi lavora in ufficio questo numero oscilla tra le otto e le dieci ore, mentre per le professioni manuali può arrivare fino a un’ora al giorno.

Trascorrere lunghe ore seduti alla scrivania può avere effetti dannosi a lungo termine, tra cui: Aumento del rischio di sviluppare una serie di malattie croniche, come l’ipertensione o il diabete di tipo 2, e questo rischio aumenta quanto più lunghe sono le giornate lavorative. “Se viaggi, aumenterai di conseguenza il numero di giorni che ti restano”, ha detto Aidan Buffey, insegnante all’Università di Limerick in Irlanda, senza alcun suggerimento sugli effetti dello stipendio sul Santuario che permette viaggiare in ufficio. READ quand les anticorps sont beaucoup plus puissants pour combattre le virus

Quanto tempo stare fermo è un problema? Come dice Pavey, la soglia critica sembra essere tra le otto e le dieci ore al giorno, mentre il tempo trascorso seduto oltre le undici ore comporta un aumento del rischio di problemi di salute. Per i dipendenti che continuano il loro stile di vita lavorativo sedentario con altre attività sedentarie come guardare la TV nel tempo libero, il tempo trascorso seduti può raggiungere rapidamente più di otto ore al giorno.

Gli impiegati sono anche più suscettibili a determinati disturbi muscoloscheletrici (DMS), ad es Dolore al collo o alla parte bassa della schienaQuesto perché stanno seduti per lunghe ore ogni giorno. “Sedersi è una posizione stressante per la colonna vertebrale”, afferma Ryan Steiner, MD, fisioterapista presso la Cleveland Clinic di Cleveland, Ohio.

Questi problemi di salute possono essere compensati attraverso l’esercizio fisico. I rischi diminuiscono significativamente tra le persone che la praticano in media Da 150 a 300 minuti di attività fisica a settimana. Questi effetti possono essere ridotti anche facendo piccole pause durante la giornata, sia camminando per qualche minuto che facendo stretching, preferibilmente lavorando seduti alla scrivania.

Per quanto riguarda le persone che lavorano nel lavoro manuale, l’aumento dell’attività fisica può agire a loro sfavore, un fenomeno noto come Il paradosso dell’attività fisica. Se aumentare l’attività fisica durante il tempo libero aiuta a proteggere dalle malattie cardiovascolari, aumentare l’attività fisica sul lavoro ne aumenta il rischio.

I ricercatori stanno ancora cercando di comprendere le ragioni di questo paradosso, ma una possibile spiegazione è che, a differenza delle attività del tempo libero, i lavoratori non hanno alcun controllo sulla durata e sull’intensità della propria attività fisica.

“Il corpo è in uno stato di stress cronico”, spiega Buffy. “Inoltre, non riescono a riprendersi perché devono tornare al lavoro il giorno successivo. Gli effetti dello stress cronico possono anche essere esacerbati da altri fattori legati allo stile di vita, come l’incapacità di seguire una dieta equilibrata o di dare priorità al sonno. READ Perfluorurato | Contaminazione del suolo all'aeroporto di Mirabel | Giornalismo

Tuttavia, i migliori atleti non ne vedono gli effetti negativi Livelli elevati di attività fisica. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che, per mantenere le prestazioni atletiche, devono dare priorità al riposo, al recupero e a un’alimentazione efficace quando non lavorano.

Il tuo ambiente di lavoro può aumentare lo stress o, al contrario, ridurne l’impatto sulla salute.

Piace La ricerca ha dimostratoI dipendenti che hanno un buon controllo sul proprio ambiente di lavoro, ad esempio la capacità di gestire il proprio ritmo o il numero di responsabilità che si assumono, riferiscono di essere meno stressati rispetto ai dipendenti che non hanno il controllo sul proprio ambiente. Significa anche che hanno risultati migliori in termini di salute, come un minor rischio di malattie cardiache. “Sappiamo che i lavori ad alta domanda e poco controllati sono associati a malattie cardiovascolari”, afferma Simbagwe.

I dipendenti che hanno un orario flessibile, inclusa la possibilità di modificarlo in base alle esigenze della vita personale, hanno una salute mentale migliore rispetto ai dipendenti che non hanno voce in capitolo nel loro orario. secondo Altri affariQuesto effetto si verifica anche confrontando dipendenti che lavorano un numero simile di ore ogni settimana.

“La flessibilità del lavoro, indipendentemente dal numero di ore lavorate, è associata negativamente alla depressione o all’ansia”, afferma Pearl McElfish, scienziata medica presso l’Università dell’Arkansas a Little Rock, negli Stati Uniti. “Le persone più resilienti riferiscono di provare meno ansia e depressione rispetto a quelle che non sono resilienti”.