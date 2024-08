La sorprendente scelta universitaria della figlia del Re dei Paesi Bassi

La famiglia reale olandese ha annunciato la selezione da parte dell’università della principessa Alexia, la seconda figlia dei re olandesi. La principessa Alexia entrerà a far parte dell’University College London (UCL) all’inizio del prossimo anno accademico per iniziare la sua laurea triennale. Una scelta sorprendente e un percorso professionale unico per una principessa impegnata nel sociale.

Leggi anche: Le principesse olandesi Amalia e Alexia si riuniscono con i loro cugini al Gran Premio di Formula 1

La principessa Alexia è iscritta all’University College di Londra

Come è consuetudine all’interno della famiglia reale olandese, la principessa Alexia si è presa un anno libero dopo aver terminato il liceo nel 2023. Anche sua sorella maggiore ed erede al trono, la principessa Amalia, ha approfittato di un anno libero, proprio come suo padre, il re Willem. Alessandro ai suoi tempi. Dopo un anno in cui Alexia ha potuto acquisire indipendenza e vivere ricche esperienze, è giunto il momento per la giovane donna di tornare al lavoro.

La principessa Alexia è raffigurata nel 2021 mentre lascia i Paesi Bassi con il suo bagaglio e la sua chitarra per frequentare l’UWC Atlantic College in Galles (Immagine: RVD – Sua Maestà il Re Willem-Alexander)

Leggi anche: La principessa Alexia partecipa per la prima volta al Prinsjesdag e indossa il cordino del Leone olandese

Alla fine di settembre, la principessa olandese Alexia, 19 anni, studierà all’University College di Londra (UCL). La scelta dell’istituto londinese ha suscitato molte reazioni nelle ultime ore nei Paesi Bassi, dopo la pubblicazione del rapporto dichiarazione Dal Servizio Informazioni del Governo venerdì 9 agosto nel pomeriggio. Sua sorella maggiore, la principessa Amalia, scelse di studiare all’Università di Amsterdam, evidenziando un’istituzione olandese. Alexia, ora erede di sua sorella, potrebbe aver optato per discrezione frequentando la scuola all’estero.

Due anni dopo, nel 2023, la principessa Alexia, regina dei Paesi Bassi, posò per una foto con i suoi genitori, il re Guglielmo Alessandro e la regina Máxima, in Galles, tenendo in mano il suo diploma di maturità. Una volta ottenuto l’IB, la Principessa ha approfittato di un anno sabbatico come è tradizione in famiglia (Foto: RVD)

La principessa Alexia conosce il sistema scolastico britannico. Alexia ha completato i suoi ultimi due anni di scuola secondaria presso l’Atlantic College, un collegio all’interno della rete UWC International Schools situato in Galles. Il re Guglielmo Alessandro ha studiato in questa scuola e recentemente si sono diplomate la principessa Elisabetta del Belgio e la principessa Leonor di Spagna. La principessa Arianna, la terza figlia del re Guglielmo Alessandro e della regina Máxima, sta iniziando il suo ultimo anno di liceo in un’altra scuola della rete UWC, in Italia, al confine con la Slovenia.

Durante un recente servizio fotografico estivo, lo scorso giugno, la principessa Alexia ha dichiarato alla stampa che la scelta dell’università è stata stressante per lei. Qui, durante questa sessione all’Aia: la principessa Amalia, la principessa d’Orange, la regina Máxima che tiene tra le braccia il cane Mambo, il re Guglielmo Alessandro, la principessa Alexia e la principessa Arianna (Foto: RVD – Patrick van Cutwijk)

La principessa Alexia, seconda in linea di successione al trono olandese, si unirà alla Scuola di Ingegneria dell’UCL dove studierà una laurea in Scienze e Ingegneria per il Cambiamento Sociale. Come sempre, il Servizio d’informazione statale ha dato il tono al giornalismo, chiarendo “Il tempo di studio della principessa è speciale.” Se la principessa d’Orange scelse di studiare all’Università di Amsterdam, pagò anche un caro prezzo. La verità è che l’erede al trono ha continuato il suo primo anno di studi a distanza, da una residenza segreta di Madrid, a causa delle minacce che la prendevano di mira nel suo Paese.

La principessa Alexia lascia il bozzolo di famiglia e torna a Londra. La famiglia reale si trova qui davanti alla loro casa, il Palazzo Huis Ten Bosch all’Aia (Foto: RVD – Patrick van Cutwijk)

Quindi non c’è alcun rischio per la principessa Alexia, che è già meno vulnerabile della sorella maggiore, mandandola a studiare all’estero. Ma la stampa olandese è rimasta sorpresa da questo annuncio. Secondo Al-Mashur, l’Università di Utrecht è classificata al 52° posto tra le migliori università del mondo Classificazione di Shangai. L’Università di Groningen si è classificata al 76° posto, l’Università Erasmus di Rotterdam all’88° e l’Università di Leiden tra le prime 150 università. L’UCL è 12, secondo questa stessa classificazione.

La principessa Alexia (a destra), nella foto la settimana scorsa alle Olimpiadi di Parigi, con la sorella maggiore, la principessa Amalia d’Orange (a sinistra). Amalia è l’erede al trono olandese e Alexia è la seconda in linea di successione (Foto: Robin Utrecht/ABACAPRESS.COM)

Leggi anche: La principessa Alexia si assicura il suo primo fidanzamento ufficiale indossando l’abito Oscar de la Renta di sua madre

La principessa Alexia è pronta a diventare una di loro “Leader della prossima generazione nel cambiamento sociale”.

Lo scorso giugno, durante un servizio fotografico estivo con la famiglia reale, la principessa Alexia aveva dichiarato alla stampa che la scelta della sua università era qualcosa che la metteva molta pressione. Non aveva ancora deciso la sua scelta. Intanto l’Università di Groningen ha confermato che la principessa aveva già presentato domanda di pre-registrazione.

Ritratto ufficiale della principessa Alexia dei Paesi Bassi, pubblicato in occasione del suo 18° compleanno nel maggio 2023 (Foto: RVD – Frank Reuter)

Secondo Sito dell’UCLl’addio al nubilato scelto dalla principessa Alexia le permetterà di farlo “Lascia un segno positivo nel mondo acquisendo le competenze necessarie per risolvere le più grandi sfide che la società deve affrontare”.. Continuerà i suoi studi nel campus dell’Università di Stratford, a est della capitale britannica. “Studiando una vasta gamma di argomenti in questo corso – insegnati da prospettive tecniche, sociali e politiche – acquisirai le conoscenze interdisciplinari necessarie nel mondo degli affari, della filantropia, del governo e della politica.”possiamo leggere nella descrizione di questo corso. Il programma ha lo scopo di formare “Leader della prossima generazione nel cambiamento sociale”.