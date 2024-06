Harry e Meghan: queste le immagini destabilizzanti dei Sussex che non passano inosservate

Ha scelto proprio questo il giovane artista, che nel 2012 ha dipinto un ritratto ufficiale della regina Elisabetta II Reinventa la coppia principesca ispirandosi a personaggi storici. Quindi, è rappresentato Harry K. Il fantasma del principe Pony, un riferimento a Charles Edward Stuart, pretendente ai troni di Scozia e Inghilterra nel XVIII secolo. Da parte sua, è apparsa Meghan Markle Di ritorno da La Regina Biancaspiega un riferimento a Elizabeth Grey, moglie di Edoardo IV donna. In un’intervista, Dan Llewellyn Hall spiega la sua scelta: “Per Harry, volevo evocare il periodo precedente all’incontro con Meghan, un periodo di incertezza sul suo futuro, proprio come il principe Bonnie. Per quanto riguarda Meghan, mi è sembrato interessante vederla interpretare il ruolo della Regina Bianca, una figura influente al di fuori della famiglia reale Un paradosso interessante e non lontano dalla realtà.“

Pertanto, l’artista assume un pregiudizio storico e simbolico. Va detto che Dan Llywelyn Hall non è stato il suo primo tentativo da alloraHa già realizzato un ritratto che celebra la paternità del principe William e un vivido dipinto del funerale della regina Elisabetta II.

“Sembra che ci sia una rivoluzione clandestina degli artisti in questo momento.”

Se l’audacia artistica di Dan Llywelyn Hall non lascia nessuno indifferente, I netizen non hanno mancato di condividere le loro opinioni, spesso identificato sui social network. Lo stile colorato e le pennellate decise sono stati paragonati ai lavori o agli scarabocchi dei bambini.

Alcuni netizen la considerano addirittura una forma di protesta da parte della comunità artistica nei suoi confronti

famiglia reale. “Sembra che sia in corso una rivoluzione tra gli artisti underground in questo momento“, si legge sul sito di Specchio giornaliero. I paragoni sono diffusi, prendendo di mira anche altre immagini reali moderne ritenute poco attraenti.

Evidenziando l’artista e la libertà creativa

A parte le critiche a volte aspre, queste immagini atipiche hanno senza dubbio fatto parlare di sé. Lo hanno reso possibile

Evidenziando il lavoro di Dan Llewellyn Hall

E la sua visione unica della famiglia reale britannica.

Se l’arte è spesso soggettiva e controversa, è proprio questoQueste immagini sollevano anche la questione della libertà creativa. Dovremmo aspettarci che gli artisti abbiano rappresentazioni fluide e convenzionali di personaggi pubblici? Queste immagini audaci preparano il terreno per Considera il modo in cui l’arte può catturare l’attualità E personaggi pubblici, pur modificando le leggi vigenti.