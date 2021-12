La nuova versione per PS5 è potente quanto il modello base

Di recente, Sony mostra Nuova versione di PS5. Ma secondo numerosi test effettuati, è potente come il primo modello. Allora qual è il punto?

Sono stati gli specialisti del Digital Foundry ad occuparsi di eseguire i power test per confrontare i due modelli Sony PS5. Il risultato è semplice: le differenze nette sono difficili da trovare.

Infatti il ​​nuovo modello, chiamato anche CFI-1100 in linguaggio tecnico, è dotato di un dissipatore più piccolo. Si potrebbe pensare, a ragione, che la console potrebbe scaldarsi di più Ma non è proprio così. Al contrario, in certi casi scende a temperature più fresche ma può aumentare a seconda dell’utilizzo. Ma le differenze con il modello base sono minime.

Quindi quali sono i cambiamenti?

Dal punto di vista fisico, la nuova versione PS5 è più leggera di 300 g nonostante le stesse dimensioni. Inoltre, il supporto per la posa in orizzontale è meglio avvitato e più pratico. È più facile ripararlo manualmente, non sono necessari altri strumenti per installarlo. E questo è tutto. In effetti, in termini di prestazioni, è esattamente lo stesso. La tua esperienza di gioco sarà la stessa, indipendentemente dalla versione che stai utilizzando.

Alla fine, il nuovo modello è ottimizzato meglio in termini di architettura, soprattutto in termini di alimentazione e circuiti stampati. È anche meno energivoro.

