La nuova difficile vita di Arthur Vermeeren all'Atletico: “Nessuno si aspettava che iniziasse dal vivo”

Una vittoria storica sul Barcellona (3-2) al termine di una partita pazzesca iniziata con il vantaggio di soli 90 secondi. L'ultima apparizione di Arthur Vermeeren in Champions League è stata indimenticabile. Il centrocampista, allora 18enne, forse non lo sapeva ancora, ma aveva appena assistito all'apice della sua carriera ad Anversa finendo nella fase a gironi, eliminato certamente, ma con il 100% di tempo di gioco. Due mesi dopo, è tornato alla più grande competizione sul campo d'Europa. Ma con poche speranze di giocare.

Sospettava chiaramente che il passaggio dalla Lega Pro alla Liga non sarebbe stato facile. Oltre a dover imparare lo spagnolo e adattarsi alla nuova vita a Madrid, l'ex giocatore dell'Anversa dovrà anche gestire le esigenze fisiche, tecniche e tattiche di un nuovo campionato e di una delle migliori squadre d'Europa. “Ha avuto un po' di allenamento su cui lavorare, sta cercando di imparare la lingua e di interagire con i compagni e nello spogliatoio.Questo forse lo ha gettato nel profondo troppo in fretta, ha spiegato venerdì scorso il suo nuovo allenatore Diego Simeone.

Nawras Tutto questo percorso lo porterà gradualmente al momento del gioco.

A soli cinque giorni dalla firma per 18 milioni di euro (bonus esclusi), Vermeeren è titolare nel centrocampo dei Colchoneros contro il Rayo Vallecano. Un modo radicale per testarlo. “Ci sono momenti in cui devi investire minuti per giocatori che avranno un futuro importante, sapendo che dovrai affrontare situazioni come un nuovo campionato, uno stadio maestoso… Lui ha personalità e questi 45 minuti gli hanno permesso di scoprire il responsabilità che lo attendono”.Giustificato El Cholo, che ha capito – dopo questo primo stop top secret a fine primo tempo – che c'era ancora molta strada da fare.

All'Atletico Madrid Vermeeren imparerà l'umiltà con Koke, l'impegno con De Paul e la cultura vincente con Simeone.

Consapevole che ci vorrà del tempo prima che Vermeeren trovi un posto in mezzo a Koke, Saul Niguez o Pablo Barrios, Diego Simeone lo ha tenuto in panchina per tre partite consecutive. Fino a questo sabato, quando a venti minuti dalla fine contro il Las Palmas il marcatore era già sul 4-0. “Sentiamo che Diego Simeone voglia stare molto attento con luiritiene Alex Teklak, consigliere della Pickx Sports Champions League. Per raggiungere lentamente il livello, deve divorare allenamento e minuti.

Niente di insolito per un giovane che ha appena festeggiato il suo 19esimo compleanno in un grande club. “Ovviamente trovare un posto nel cuore dove ci sono le bestie sacre non è cosa facile. L'idea è quella di prepararsi al futuro con esso e di integrarlo gradualmente e in modo intelligente. È una strategia logica. “Nessuno si aspettava che partisse direttamente dall'Atletico”.

Il nativo di Anversa ha anche la fortuna di poter contare su un olandese (Memphis Depay) e tre francofoni (Thomas Lemar, Antoine Griezmann e Axel Witsel) a sostenerlo. Dopo il successo di sabato, ad esempio, abbiamo visto Griezmann allungare il braccio per salutare i tifosi. “Tutto questo percorso lo porterà gradualmente al momento del gioco, quando opportuno.Diego Simeone lo ha promesso.

Arthur Vermeeren, da re del minutaggio a talento in allenamento: “So che l'inizio non sarà facile”